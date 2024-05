Putin se ofrece a parar la guerra

El conflicto entre Rusia y Ucrania podría dar un inesperado giro en breve. Según ha anunciado la agencia Reuters, Vladímir Putin estaría dispuesto a detener la guerra en Ucrania con un alto el fuego negociado que reconozca las actuales líneas del frente, quedándose así con el territorio ucraniano del que se ha apoderado en el transcurso de la invasión que lanzó en febrero de 2022.

Así lo apuntan cuatro fuentes rusas citadas por dicha agencia. "Putin puede luchar tanto tiempo como haga falta, pero también está listo para un alto el fuego, para detener la guerra", ha indicado una de las fuentes, que, según Reuters, es alguien que ha trabajado con el propio Putin y conoce conversaciones de alto nivel en el Kremlin.

No obstante, estas fuentes han advertido de que el presidente ruso también está preparado para continuar la guerra si Kyiv y Occidente no responden. Además, tres de esas fuentes, cercanas a discusiones en el círculo más próximo a Putin, indican que el mandatario ha expresado su frustración a un reducido grupo de asesores por lo que ve como intentos respaldados por Occidente de obstaculizar las negociaciones y la decisión del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de descartar esas conversaciones.

Se "conforma" con las líneas actuales

Todas las fuentes con las que ha hablado Reuters coinciden en que quedarse con el territorio ucraniano logrado en batalla es una condición innegociable para el presidente ruso, pero cuatro de ellas señalan que estaría dispuesto a 'conformarse' con el territorio que tiene ahora y parar el conflicto en las actuales líneas del frente. Si se llega a dar este caso, señala una de esas fuentes, Putin afirmaría que Rusia ha ganado la guerra, que la OTAN les atacó y el país pudo mantener su soberanía y que ahora tiene un corredor terrestre hasta Crimea.

Detener el conflicto tal y como están ahora las líneas de frente supondría que Rusia se quedaría con parte sustancial de cuatro regiones ucranianas que formalmente incorporó al país en septiembre de 2022, aunque sin tener control total de ninguna de ellas: Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón.

Este hipotético acuerdo no alcanzaría los objetivos que Moscú se fijó al principio, cuando dijo que las cuatro regiones le pertenecían en su totalidad. El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, por su parte, ha rechazado devolver esas cuatro regiones a Ucrania, que, según él, ahora forman parte de Rusia de forma permanente según su propia Constitución. Peskov no ha confirmado explícitamente la supuesta disposición de Putin a paralizar la guerra, limitándose a indicar que el presidente ruso está abierto al diálogo para lograr sus objetivos y que el país no desea "una guerra eterna".

Las autoridades ucranianas, a su vez, no se han pronunciado todavía sobre este planteamiento. Zelenski, sin embargo, ha rechazado varias veces un acuerdo de paz en los términos de Putin y mantiene su promesa de recuperar los territorios ocupados, incluyendo Crimea, que Rusia se anexionó en 2014.

Putin cree haber hecho logros suficientes para ganar

Putin, recientemente reelegido para un quinto mandato, reemplazó recientemente a su ministro de Defensa, Sergei Shoigu, pero las fuentes consultadas por Reuters han indicado que el presidente preferiría utilizar el impulso actual de Rusia para dejar atrás la guerra y no se han referido al nuevo titular de Defensa, Andrei Belousov.

Dos de esas fuentes señalan que Putin cree que sus logros en la guerra hasta ahora son suficientes para vender una victoria a la población rusa. Por último, tres fuentes indican que es consciente de que para conseguir nuevos avances significativos sería necesaria una movilización a escala nacional, algo que no desea.