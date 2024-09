Putin provoca a dos potencias occidentales mandando sus bombarderos hasta el mismísimo rellano

Old soviet Tu-95 bomber with cruise missiles.

Las autoridades de Rusia han confirmado este martes que varios aviones bombarderos supersónicos modelo Tu-160 y portamisiles Tu-95 han completado vuelos programados sobre el océano Ártico en la frontera noreste del país y en el mar de Bering, respectivamente.

Las maniobras de los Tu-160 se han prolongado por unas once horas y se han llevado a cabo sobre aguas neutrales, según ha detallado el Ministerio de Defensa de Rusia, que ha incidido en que estos vuelos "se realizan en estricta conformidad con las normas internacionales".

Por otro lado, la cartera de Defensa ha detallado que el Tu-95 ha estado escoltado durante sus maniobras por aviones de combate modelo Su-35 y Su-30SM. Estos aviones han sobrevolado el mar de Bering "cerca de la costa occidental de Alaska".

Las autoridades de Rusia llevan a cabo regularmente maniobras de entrenamiento con sus aviones de largo alcance, más aún tras el estallido de la guerra en Ucrania, iniciada a finales de febrero de 2022 tras la orden de invasión del presidente ruso, Vladimir Putin.

No se considera una amenaza

No quedó claro de inmediato si el incidente estaba relacionado con una declaración del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte del lunes en el que informaba de que cuatro aviones militares rusos habían pasado por la Zona de Identificación de Defensa Aérea de Alaska (ADIZ), donde permanecieron en el espacio aéreo internacional y no fue necesario interceptarlos.

La ADIZ cubre el espacio aéreo que rodea a EEUU y Canadá y está administrada por ambos países. Cualquier aeronave que vuele en la zona sin autorización puede ser tratada como una aeronave enemiga, lo que podría dar lugar a la interceptación de aviones de combate. Pero no fue ese el caso.

El Ministerio de Defensa ruso y el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD) afirmó el lunes que "esta actividad rusa en la ADIZ de Alaska ocurre regularmente y no se considera una amenaza".