Putin saca provecho del reconocimiento facial en el entierro de Navalni

Más de 40 países, incluidos todos los de la Unión Europea, Estados Unidos y el Reino Unido, han pedido ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU una investigación independiente y transparente sobre la muerte del líder de la oposición rusa Alexei Navalni, fallecido el 16 de febrero en cautividad.

Su muerte no ha sido el final, sigue teniendo eco mundial y, también, donde más le duele al presidente ruso Vladimir Putin: en la propia Federación. Las miles de personas que han acudido a su funeral y a su capilla ardiente dan cuenta de que la sociedad no es monolítica, que no todos los rusos comulgan con el actual Kremlin, por más que haya una mayoría conformista (y asustada) que no da pasos contra su régimen.

Lo masivo de esas muestras de cariño y respeto al opositor, sumada a la cercanía de las elecciones presidenciales, el 17 de marzo, hacen temer una mayor represión por parte de las autoridades. Por ahora, se ha desvelado el uso de tecnología puntera para tomar nota de todo aquel que se digne a aplaudir a Navalni: hasta reconocimiento facial, según ha denunciado la plataforma de derechos humanos OVD-Info.

Según publica el digital Meduza -con sede en Letonia pero elaborado por periodistas exiliados de Rusia-, varios de los detenidos fueron filmados por cámaras de vigilancia en el funeral o aparecieron en imágenes publicadas en línea. Una mujer de Moscú, por ejemplo, fue acusada de "mostrar un símbolo prohibido", después de que la policía la escuchara decir: "Gloria a los héroes"; esa es la respuesta tradicional al saludo "Gloria a Ucrania". A esa mujer le impusieron una pequeña multa, pero le permitieron regresar a casa al día siguiente.

Mucha munición en un país donde salir a la calle con un folio en blanco ya lleva al arresto.

Un portavoz de OVD-Info, Dmitry Anisimov, dijo que el sistema de reconocimiento facial de Moscú permite a las autoridades "rastrear el camino de cada individuo hasta su puerta". La policía detuvo a otros dos asistentes al funeral el martes, aunque se desconocen los cargos, informó el medio de noticias independiente ruso Agenstvo.

En los días previos al funeral del disidente, las autoridades rusas instalaron varias cámaras de vigilancia nuevas alrededor de la iglesia y el cementerio donde tuvo lugar la ceremonia. Si bien es "demasiado pronto para hablar de tendencias", dijo Anisimov, varios grupos rusos independientes de derechos humanos advirtieron que existía el riesgo de que los manifestantes fueran detenidos después de asistir a la manifestación. Según estimaciones de OVD-Info, más de 400 personas han sido detenidas en toda Rusia por protestar desde la muerte de Navalni.

En realidad, esta escandalosa persecución no es nueva. En marzo de 2023, una amplia investigación llevada a cabo por la agencia Reuters confirmó que Rusia ha usado el reconocimiento facial para reprimir cualquier tipo de oposición o crítica al Kremlin, un método que se ha intensificado tras la invasión rusa de Ucrania.

Sólo la ciudad de Moscú contaba entonces con más de 189.000 cámaras de videovigilancia, convirtiéndose así en una de las ciudades más vigiladas del mundo. Este despliegue ha permitido el arresto de miles de civiles, que han mostrado en alguna ocasión su oposición al régimen.

Durante las protestas de enero y febrero de 2021, por el encarcelamiento de Navalni, Roskomsvoboda –una organización de derechos digitales con sede en Moscú– recibió más de una docena de informes de manifestantes detenidos en sus casas o en el metro, lo que sugiere un seguimiento gracias a los sistemas de vigilancia.

Según publica la agencia, las autoridades rusas estarían utilizando el reconocimiento facial como medida preventiva para eliminar cualquier oposición. "Se trata de una práctica nueva, que se está utilizando con efectos escalofriantes, especialmente en Moscú", denunció entonces Daria Korolenko, abogada también de OVD-Info.

Cuando se conoció esta investigación, fue sorprendente saber que aunque el sistema de reconocimiento facial funciona con algoritmos producidos por una empresa bielorrusa y tres rusas, al menos tres de ellas han utilizado chips de las empresas estadounidenses Nvidia Corp o Intel Corp, junto con sus algoritmos, según Reuters. Además, estas empresas bielorrusas y rusas habrían participado en un programa estadounidense de pruebas de reconocimiento facial.