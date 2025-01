¿Qué dicen en Israel y Alemania del gesto de Musk que pareció un saludo hitleriano?

Esto fue lo que pasó. El hombre más rico del mundo, Elon Musk, salió al escenario del Capital One Arena y, exaltado, tras celebrar que “el futuro de la civilización está asegurado”, se llevó la mano derecha al corazón y luego elevó el brazo en un ángulo perfecto para, ya fuera consciente o no, realizar el conocido saludo hitleriano. En su red social, X, el magnate dijo que “el ataque de todos son Hitler es agotador”, que hacían falta “trucos mejores”. ¿Pero cómo ha sentado el gesto en países como Alemania e Israel? En el primero, cualquier gesto nazi es ilegal. Su pasado todavía pesa como una losa. En el segundo, no hace falta decir qué piensan de los nazis. Es obvio.

En el medio israelí Haaretz, destacan que lo que “pareció un saludo romano [...] solo provocará más alarma entre los judíos que han expresado su preocupación por la proximidad del multimillonario al círculo íntimo de Trump, al tiempo que defiende puntos de vista prominentes en la extrema derecha”. También ahí recuerdan la reciente entrevista de Musk a Alice Weidel, la líder del partido ultraderechista alemán AfD, donde la política describió a Adolf Hitler como un “comunista [...] en un intento de distanciar la ideología de extrema derecha de su partido de la historia nazi de Alemania”.

Por otro lado, en The Times of Israel y en The Jerusalem Post, si bien se preguntan si realmente fue un saludo nazi o no, sí destacan que en muchos sectores de extrema derecha celebraron el hecho. Ambos medios recogen la reacción del líder del grupo neonazi Blood Tribe, Christopher Pohlhaus, a quien no le importa “si fue un error”. “Voy a disfrutar de las lágrimas que me desbordarán”, dijo. También Andrew Torba, fundador de la plataforma de redes sociales nacionalista cristiana de extrema derecha Gab, se congratuló de que ya estuvieran “sucediendo cosas increíbles”. En Telegram, por otro lado, tal y como recoge The Jerusalem Post, una rama de White Lives Matter publicó: “Gracias por escucharnos (a veces), Elon. La Llama Blanca se alzará de nuevo”.

En Alemania, por su parte, todos los medios se han hecho eco del momento, pero sin llegar a definir si es o no un saludo nazi. Al menos han lanzado la pregunta. “¿Saludo nazi o gesto de un autista torpe?”, se preguntan en Taggespiegel. En Bild tratan de analizarlo más a fondo, y dudan de que realmente sea un saludo hitleriano. “El hecho es que Musk estira su brazo derecho hacia arriba durante una fracción de segundo. Lo cual, especialmente en la imagen fija aislada, al menos puede interpretarse como un indicio de saludo hitleriano. Pero todo el movimiento no encaja en absoluto con la teoría. Él aprieta su corazón y simboliza un movimiento de desprenderse de él. Lo que habla del metafórico ‘tirar el corazón’. Y las críticas contra Musk provienen principalmente del campo político de la izquierda. Al final, solo el propio Musk puede explicar quería expresar con el gesto”, dicen.

El conjunto de los periódicos alemanes (T-Online, Focus, Welt, Berliner Zeitung, etc.) se dedica a lanzar la cuestión y recoger testimonios según los cuales el gesto es, o no, un saludo nazi. Eso sí, ninguno pone en duda de que la gestualidad del dueño de Tesla recuerda al “saludo hitleriano”.