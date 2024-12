Reino Unido se lleva las manos a la cabeza por el nuevo tipo de crimen que nace de Marruecos y salpica a España

La Policía Nacional ha desarticulado en Algeciras (Cádiz) una organización que introdujo en España grandes cantidades de hachís procedente de Marruecos utilizando 'narcodrones' fabricados de forma artesanal en Ucrania y que tenían capacidad para portar paquetes de unos 10 kilos de peso.

Tras una investigación que se inició este año, la Policía ha detenido en la comarca gaditana del Campo de Gibraltar y en Marbella (Málaga) a diez personas vinculadas con esta red, siete de las cuales han ingresado ya en prisión, según informó EFE.

Los 'narcodrones', con capacidad para transportar más de 10 kilos de hachís en cada vuelo y con una autonomía suficiente para cruzar el Estrecho, eran fabricados en Ucrania de forma artesanal y, posteriormente, trasladados por carretera hasta el sur de España. Sobre esta noticia se ha hecho eco el medio británico Daily Express, que ha descrito esta forma de contrabando como "nueva" y "escandalosa".

Los drones eran operados por individuos de países del este de Europa que alcanzaban acuerdos con organizaciones criminales locales asentadas en la zona del Campo de Gibraltar y la Costa del Sol, para poner a su disposición este servicio de transporte aéreo de estupefacientes.

Durante la investigación se ha podido constatar cómo una organización habría tratado de enviar hasta mil kilos de hachís sirviéndose de este método. En una rueda de prensa ofrecida en Algeciras (Cádiz), los responsables policiales de la denominada Operación Ciclón han explicado que la organización estaba liderada por un hombre de nacionalidad ucraniana, experto en el uso y en la fabricación de las aeronaves de ala fija.

El chasis de estas aeronaves no tripuladas, con aspecto de aviones de aeromodelismo, está compuesto principalmente de corcho y madera. Tienen una batería con una autonomía suficiente para cruzar el Estrecho, ida y vuelta, sin aterrizar, con más de diez kilos de hachís.

Entre cinco y diez vuelos en una noche



Desde que comenzó la investigación, en enero de este año, la Policía estima que la organización habría introducido en torno a una tonelada de hachís empleando este método. En días con condiciones meteorológicas favorables, han explicado los responsables de la operación, podrían realizar de cinco a diez vuelos en una noche.

A pesar de ese volumen de tráfico, los agentes solo han intervenidos 30 kilos de hachís que habían sido trasladados en uno de esos viajes. El dron, con la droga en la parte baja de la aeronave, era enviado desde Marruecos a una zona rural de Algeciras de difícil acceso, donde dejaba caer la mercancía. Posteriormente era recogida a pie por integrantes de la organización.

En las pocas ocasiones en las que era necesario que el dron aterrizase, estas personas se encargaban de preparar su despegue para que el aparato emprendiera el vuelo de regreso a Marruecos.

En esta operación han sido detenidas diez personas de nacionalidades española, marroquí y ucraniana, siete de las cuales ya han ingresado en prisión, tras ser puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número 5 de Algeciras.

Se han practicado seis registros en Algeciras y Marbella, en una investigación que ha contado con la colaboración de Europol, así como con las autoridades policiales de Ucrania y Polonia. Han sido intervenidas tres aeronaves, una de ellas en fase de construcción, así como dispositivos para su control remoto, útiles para su reparación e importantes cantidades de dinero en efectivo.

No es la primera vez que el narco usa medios no tripulados



El jefe de la Comisaría de Algeciras, Francisco Javier López Matesanz, ha destacado como novedad en esta operación el 'modus operandi' de la red, con el empleo de drones de ala fija por primera vez por parte de las organizaciones de narcotráfico de la zona.

Se trata, además, de drones de fabricación artesanal, que no han sido adquiridos en el mercado o sustraídos como se había detectado en anteriores investigaciones. No es la primera vez que las redes del narcotráfico de la zona usan medios de transporte no tripulados pues en 2022 ya se interceptó un 'narcosubmarino' no tripulado.

En 2021 su uso para el tráfico de hachís fue detectado en Ceuta y Marruecos. En 2022 y 2023 fueron interceptados diferentes drones utilizados para introducir droga en la cárcel de Botafuegos, en Algeciras.

El comisario principal de la provincia de Cádiz de la Policía Nacional, Francisco Javier Vidal, ha subrayado que llevan una serie de años con operaciones "muy brillantes" en materia de lucha contra el narcotráfico, algo que hace a las bandas emplear métodos cada vez más complejos.