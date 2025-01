Rusia abandona sus buques militares: "Nadie lo hará"

dpa/picture alliance via Getty I

El 8 de enero, el portavoz de la Armada ucraniana, Dmytro Pletenchuk, anunció que Rusia ha dejado de reparar sus buques militares en las instalaciones ubicadas en la península de Crimea debido a la constante amenaza de ataques ucranianos, tal y como informa The New Voice of Ukraine.

Pletenchuk explicó que las tropas ucranianas han demostrado de manera efectiva que ya no es posible utilizar las instalaciones de reparación de la Flota del Mar Negro de Rusia. "Para reparar los barcos, primero hay que llevarlos allí, y ahora nadie lo hará", afirmó. Esta declaración subraya la creciente incapacidad de Rusia para mantener su flota en condiciones operativas en un área clave de su dominio en el Mar Negro.

El portavoz ucraniano recordó que en la bahía de Sebastopol, uno de los principales puertos de la Flota del Mar Negro rusa, fue destruido el pequeño buque lanzamisiles Cyclone. Además, destacó que el submarino Rostov-on-Don sufrió dos ataques exitosos, igual que el buque lanzamisiles Askold, que fue alcanzado en el estrecho de Kerch.

Según Pletenchuk, "estos ejemplos muestran a los rusos que utilizar Crimea para reparar barcos es fundamentalmente imposible" debido a la presión constante ejercida por Ucrania incluso en áreas que, anteriormente, se consideraban relativamente seguras.

También declaró que la logística naval de las fuerzas rusas en Crimea había sido destruida. Este golpe a la capacidad de Rusia para reparar y mantener su flota militar en la región resalta las dificultades que enfrenta el Kremlin para mantener el control efectivo sobre Crimea, en un contexto de creciente resistencia ucraniana.