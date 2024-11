Rusia declara la guerra a un gigante mundial con multas ultra millonarias

Un tribunal ruso ha condenado a la firma tecnológica estadounidense 'Google' con una multa cuyo valor ronda ya los 20.000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 dólares, según ha trasladado la revista informática The Register. La multa, que inicialmente era de 100.000 rublos diarios (unos 1.000 dólares), se duplica cada semana, lo que ha dado lugar a esta cifra astronómica que ahora la marca estadounidense deberá pagar a más de una docena de canales de televisión.

El motivo de la condena ha sido, como justifica el tribunal ruso, que Google bloqueó el acceso de contenidos a varios canales de medios rusos o prorrusos en su servicio de Youtube. Todo comenzó en el año 2020, cuando el gigante tecnológico bloqueó el canal Tsargrad, conocido por su carácter ultranacionalista, debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos y más tarde, por el conflicto entre Rusia y Ucrania.

En la actualidad hay 17 canales bloqueados, algunos de ellos respaldados por el Kremlin, como es el caso de Zvezda, propiedad del Ministerio de Defensa ruso. Sin embargo, lo más probable es que Google no lleve a cabo el pago de dichas multas, debido a la enorme cifra que acumula y al tiempo que lleva sin pagarlas. Por ahora, la empresa tecnológica no se ha pronunciado al respecto sobre esta multa, aunque sí que afirmó que no piensa que sus operaciones se vean afectadas por estos conflictos legales.

Antes del estallido del conflicto entre Rusia y Ucrania, la empresa fundada por Serguéi Brin y Larry Page contaba con alrededor de 200 empleados en Rusia. Tras el inicio de la guerra, muchos han sido reubicados, mientras que otros han sido despedidos.

Cabe destacar que gran parte de las empresas occidentales que hasta ahora trabajaban en el país liderado por Vladímir Putin, han terminado sus servicios en el país. Es el caso de Burger King, Mc Donald's, PepsiCo, Netflix o Nintendo, entre una larga lista de más empresas. Esto ha llevado a que una gran cantidad de hackers afines a Rusia realicen ataques contra los Estados Unidos y las empresas occidentales que hayan decidido rescindir sus servicios en el país más extenso del mundo, tal y como señala en su artículo 'Urban Tecno'.