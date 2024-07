El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, ha ignorado las recientes afirmaciones de Kiev sobre su disposición para entablar conversaciones de paz, tachando la postura ucraniana de inconsistente. En declaraciones realizadas durante una cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Vientiane, Laos, Lavrov comentó sobre las declaraciones recientes de altos funcionarios ucranianos, incluyendo al presidente Volodymyr Zelenski y al ministro de Relaciones Exteriores Dmitry Kuleba.

Zelenski había manifestado anteriormente su deseo de poner fin al conflicto "lo antes posible" y su disposición a dialogar con Rusia, sin importar quién esté en el poder en Moscú. Esta posición parece contradecir un decreto presidencial que Zelenski firmó en otoño de 2022, el cual prohibió las negociaciones con el liderazgo actual en Moscú tras la votación de cuatro regiones ucranianas para unirse a Rusia.

Por su parte, Kuleba insistió esta semana, tras una rara reunión con su contraparte china, Wang Yi, que Kiev no puede ser forzado a negociar. Lavrov, al comentar las declaraciones de Kuleba, señaló que este no es el primer caso en que el funcionario ucraniano emite opiniones contradictorias. "No les presto atención, para ser honesto", expresó Lavrov sobre Kuleba y Zelenski.

Lavrov también reveló que Wang Yi le informó sobre las conversaciones con Kuleba, y añadió que "la posición de China sigue siendo la misma… centrarse en las causas fundamentales del conflicto". Según Lavrov, China mantiene su postura de abordar los orígenes del conflicto en lugar de las negociaciones directas.

Desde Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha aclarado que Rusia está dispuesta a dialogar con Ucrania, pero ha señalado que existen numerosos problemas que deben resolverse antes de iniciar conversaciones sustantivas. Entre estos problemas se incluyen la legitimidad de Zelenski como jefe de Estado y la interferencia occidental en el proceso.

El presidente ruso, Vladimir Putin, había declarado el mes pasado que Moscú está preparado para abrir negociaciones de paz con Ucrania de inmediato, siempre que Kiev retire sus tropas de Donbass y otras dos regiones anteriores, y se comprometa a un estatus neutral, abandonando sus aspiraciones de unirse a la OTAN. Moscú ha considerado tradicionalmente la expansión del bloque liderado por Estados Unidos como una amenaza existencial, citando el deseo de Kiev de ingresar a la OTAN como una de las principales razones del conflicto.