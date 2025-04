Trump promete "acuerdos justos" a quienes negocien los aranceles, pero descarta una pausa

Jabin Botsford/The Washington Post via Getty Images)

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado este lunes que habrá "acuerdos justos" con los países que están negociando los aranceles. Sin embargo, ha descartado una posible pausa en su política de gravámenes.

"No estamos considerando eso. Tenemos muchísimos países que vienen a negociar acuerdos con nosotros, y serán acuerdos justos", ha indicado Trump en unas declaraciones a los medios durante la visita de Benjamin Netanyahu a la Casa Blanca. "Si logramos un acuerdo realmente justo y beneficioso para Estados Unidos, esto es 'Estados Unidos' primero. Ahora es 'Estados Unidos primero", ha aseverado, destacando que en el pasado no fue así y que no va a tolerarlo más.

Trump ha subrayado que mantuvo este lunes por la mañana una "muy buena conversación" sobre eso con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba. "Vamos a conseguir acuerdos justos y buenos tratos con todos los países, y si no los conseguimos, no tendremos nada que hacer con ellos", ha incidido, destacando pese a todo que puede haber "aranceles permanentes" y al mismo tiempo "negociaciones"

Las declaraciones se han producido durante su reunión con el primer ministro israelí en la Casa Blanca. Benjamin Netanyahu ha prometido a su homólogo estadounidense que "eliminará los aranceles" y "una variedad de barreras comerciales" para las importaciones de EEUU.

