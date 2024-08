Rusia lanza una dura advertencia a Europa: podría desencadenar una Tercera Guerra Mundial

Rusia afirmó que Occidente podría desencadenar una Tercera Guerra Mundial si permite a Ucrania atacar más profundamente Rusia con misiles occidentales, una medida que está bajo consideración.

Ucrania atacó hace tres semanas la región occidental rusa de Kursk, lo que es considerado como el mayor ataque extranjero a territorio ruso desde la Segunda Guerra Mundial.Occidente "juega con el fuego" cuando aborda con Kiev el posible uso de sus misiles de largo alcance contra territorio ruso, advirtió este martes el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov.

"Juegan con fuego, son como niños pequeños que juegan con velas", dijo el jefe de la diplomacia rusa, citado por la agencia TASS. Lavrov agregó que ese comportamiento es "muy peligroso para hombres y mujeres a los que se les confían armas nucleares" en los respectivos países occidentales.

Según Lavrov, Occidente finge querer evitar una escalada, pero en realidad se trata de una actitud "engañosa". "Occidente no quiere evitar una escalada, busca problemas", aseguró.

"Los estadounidenses asocian inequívocamente las conversaciones sobre una Tercera Guerra Mundial con algo que, dios no lo quiera, si ocurre, afectará exclusivamente a Europa", añadió Lavrov, según ha publicado Just The News.

De acuerdo con el medio Politico, Kiev planea entregar a Washington una lista con objetivos en territorio ruso que quiere atacar con armamento occidental de largo alcance.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, insistió en la urgencia de que sus aliados occidentales le permitan golpear objetivos militares situados dentro de Rusia, a la vez que informó de que Ucrania había probado con éxito su primer misil balístico de producción propia.