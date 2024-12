Rusia multa a Papá Noel 

El Tribunal Municipal de la ciudad de Ujtá, en el norte de Rusia, ha impuesto dos multas de 10.000 rublos (92 euros) cada una al activista local Leonid Larichev, acusado de violar las normas de la manifestación pública en piquetes que tuvieron lugar en noviembre y diciembre de este año. ¿El motivo? Llevar una barba de Papá Noel que le tapaba parcialmente el rostro.

Larichev había decidido presentarse como candidato al cargo de jefe de la administración municipal de Ujtá, un puesto que, como en la mayoría de las ciudades rusas, es elegido por los legisladores locales. Con su manifestación el activista quería llamar la atención sobre el procedimiento que considera injusto e ilegítimo.

Como parte de su protesta, se puso un disfraz de Papá Noel y salió a la ciudad con carteles. "Larichev, candidato a alcalde", decía uno de ellos, según ha publicado el medio The Barents Observer.

Según el servicio de prensa del tribunal de la región de Komi, Larichev utilizó una "máscara", es decir, un bigote falso y una barba de Papá Noel. El argumento del activista de que la barba blanca es un atributo esencial del personaje de asociado a la Navidad fue rechazado. Según el juez Vitaly Utyansky, Larichev utilizó deliberadamente la "máscara" para dificultar la identificación.

"La policía se me acercó, no salí corriendo, presenté mis documentos, mostré mi cara. No obstaculicé su trabajo, soy una persona abierta. ¡De alguna manera me identificaron! Este absurdo es simplemente asombroso", describe Larichev su encuentro con la policía en una conversación telefónica con el mismo medio.

Los agentes de policía que redactaron los protocolos contra el activista afirman que este se precipitó a la calle (lo mismo se afirma en el comunicado del tribunal), pero Larichev asegura que esto no ocurrió. Además, obligaron a Larichev a someterse a pruebas de alcoholemia o drogas. El activista señala que no sabía nada sobre las audiencias judiciales, no recibió la notificación correspondiente y piensa apelar las multas.