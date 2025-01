Se desata la guerra en las filas ucranianas: Putin observa el enfrentamiento de sus altos cargo

El alcalde de Kiev, Vladímir Klichkó, ha acusado al nuevo jefe de la Administración Militar de la Ciudad de Kiev (KCMA), Tymur Tkachenko, de intentar arrebatarle competencias y obstaculizar decisiones clave para la gestión de la capital en tiempos de guerra. Como la restauración de los edificios dañados por los bombardeos rusos, las compensaciones de los ciudadanos afectados o la reparación de las infraestructuras, tal y como denunciaba en un mensaje dirigido al presidente Zelensky y que recoge The New Voice of Ukraine.

"Mientras usted, como comandante en jefe, está centrado en la guerra y en la defensa de Ucrania, a su alrededor hay quienes traman maniobras políticas. Y estas ya son críticas", ha declarado el alcalde de Kiev, poniendo en duda la idoneidad de Tymur Tkachenko para el puesto que ocupa ahora, subrayando que carece de la formación ni de las experiencia militar para ser jefe de la KCMA. Según el alcalde ucraniano, esa falta de preparación ha provocado una crisis en la gestión de la ciudad y pone en peligro los servicios esenciales de Kiev, cuando el organismo que dirige Tkachenko es temporal y su trabajo no deberían interferir en la autonomía del gobierno local.

"No están reforzando la defensa, están bloqueando el autogobierno para concentrar el poder", ha afirmado Klichkó, advirtiendo de las consecuencias de este enfrentamiento dentro de la estructura gubernamental de la capital.

La crisis se ha agravado desde que Zelenski destituyó a Serhiy Popko como jefe de la KCMA y nombró a Tkachenko en su lugar el 31 de diciembre. Antes de asumir el cargo, Tkachenko ocupó cargos de responsabilidad en el Departamento de Mejoras Urbanas de Kiev, el Ministerio de Industrias Estratégicas y el Ministerio de Desarrollo Comunitario y Territorial. Su llegada ha encendido la polémica y ha generado tensiones dentro del gobierno local.

Klichkó ha pedido a Zelenski que intervenga para evitar la caída del gobierno de Kiev en plena guerra. Su mensaje expone un nuevo foco de tensión dentro de las autoridades ucranianas, en un momento en el que la estabilidad interna es crucial para la resistencia frente a Rusia.