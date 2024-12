Señalan la ciudad europea donde puede estallar la Tercera Guerra Mundial

El conflicto entre Rusia y Ucrania no solo se ha disputado dentro de las propias fronteras de ambos países, sino que su desarrollo también ha interferido en otros países, como es el caso de Estonia, la cual es fronteriza con el país liderado por Vladímir Putin.

Narva, la tercera localidad más poblada de Estonia, es un ejemplo de ello. La ciudad ha sufrido interferencias de GPS, así como visto sobrevolar sobre su espacio aéreo varios drones y aviones. "No vamos a comenzar la Tercera Guerra Mundial, pero ha habido un intento constante de provocarnos para que hagamos algo que tenga un mayor impacto".

Uno de los temores del país liderado por Alar Karis es que Rusia pretenda ocupar Estonia alegando la minoría rusa que vive allí, al igual que ha intentado con Moldavia o Georgia. De hecho, en 2022, al poco tiempo de iniciar el conflicto entre Rusia y Ucrania, Putin dejó caer que la ciudad de Narva es históricamente rusa, lo que provocó que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Estonia convocase al embajador ruso para una entrevista sobre sus declaraciones.

"Creo que ellos [los aliados de la OTAN] no tienen tanta conciencia como nosotros. No existía en 2008 [cuando Rusia invadió Georgia], no existía en 2014 [cuando la península de Crimea fue anexionada por Rusia] y no existe ahora. La gente no entiende la situación real", afirmó el ministro de Defensa estonio, Hanno Pekvur.

Cabe destacar que el país destina aproximadamente un 3,4% de su PIB en defensa y pretende reforzarlo hasta llegar al 3,7 en el próximo año. "Cuando ocurre el ataque, ya es demasiado tarde. Debemos invertir en un sistema de alerta temprana y dejar claro de antemano que si la primera persona cruza la frontera, reaccionaremos de inmediato", añadió.