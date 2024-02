Su hermana gana 70 millones en  Euromillones y rechaza su dinero: "No quiero ni un céntimo"

Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images

A veces, las disputas familiares llegan a tal punto que la reconciliación no tiene precio. Literalmente. Prueba de ello es uno de los casos más sonados de ganadores del sorteo de Euromillones. Se trata del caso de los británicos Debbie y Richard Nuttall, que durante un viaje a Canarias se enteraron de que tenían la combinación ganadora, obteniendo la friolera de 140 millones de euros -70 millones limpios-.

El gran premio de Euromillones recayó en esta pareja de mayores ingleses, quienes relataron al tabloide británico The Mirror sus planes para tal cantidad de dinero. El primero era comprar la casa de sus sueños en Portugal, pero también manifestaron que querían compartir el premio con sus familiares y seres queridos.

Sin embargo, esta última parte de su hoja de ruta no será imposible, al menos, con una parte muy concreta de la familia de ella. Concretamente, por parte del hermano de Debbie, Glen.

"No quiero ni un céntimo"

Se trata de las declaraciones que formuló el hermano de la ganadora del sorteo, recogidas por el medio galo L'Indepéndent. Según dicha información, Glen es el padre de un niño autista de 10 años y se halla en una situación precaria, pero ni con esas aceptaría una ayuda económica de su hermana.

Lleva más de dos décadas sin hablarse con Debbie y guarda recuerdos duros, como el de una vez, sostiene Glen, que se encontró con ella en un supermercado y fingió no verle a él ni a su hijo. Así, asegura que no se trata de celos y que sencillamente "no quiero ni un céntimo" de su dinero.