Trasparencia, igualdad y cercanía: claves del discurso de François Bayrou, nuevo primer ministro de Francia 

TERESA SUÁREZ VIA EFE

El ex primer ministro, Michel Barnier, junto a su sucesor, François Bayrou, este viernes en París.

François Bayrou ha sido investido primer ministro de Francia y él mismo ha confesado que se enfrenta a un "difícil mandato". En sus primeras palabras, ha prometido, que desde "el primer minuto", tratará de derribar el "muro de cristal" entre los franceses y sus políticos, y luchar por "la igualdad de oportunidades". Su predecesor, Michel Barnier, fue destituido en una moción de censura por no haber alcanzado un acuerdo en los presupuestos generales.

"Mi modo de actuar será no ocultar nada, no descuidar nada y no dejar nada de lado", ha manifestado en la sede del hotel de Matignon en París, después de reconocer la "gravedad" de la situación que acaba de asumir. Además, ha evocado a la "tentación" de centrarse en "uno o dos temas" y dejar que el resto se haga "en la mediocridad".

"Tenemos el deber, en un momento tan grave para el país, para Europa y ante todos los riesgos del planeta, de afrontar con los ojos abiertos, sin timidez, la situación heredada de décadas enteras" marcadas según para él, por la ausencia de búsquedas "de equilibrios sin los cuales nos resulta difícil vivir".

El nuevo primer ministro ha expresado su "sentimiento de gratitud" a su predecesor, por "el riesgo" que ha corrido al desempeñar su mandato y haber afrontado con "demostrado altruismo" las "enormes dificultades, y bien lo sabe Dios", a las que se enfrenta el país. "Soy consciente del Himalaya de dificultades que tenemos por delante".

La igualdad social como "un deber"

Resolver el "primero de los obstáculos", tal como ha definido a la crisis presupuestaria que azota al país, es uno de los objetivos de su mandato. Pero los fundamentales, a un nivel "macroscópico", son "derribar el muro de cristal construido entre los ciudadanos y el poder, y cumplir con el deber de dar oportunidades a quienes no las tienen".

En esta última cuestión, el nuevo primer ministro ha querido remarcar su firme posición, al recordar sus orígenes. "Vengo de entornos sociales y de pueblos que no tienen la suerte de estar protegidos o ser privilegiados. Creo que nuestro deber como ciudadanos, es que estemos obsesionados con dar oportunidades a los que no las tienen. Es un deber sagrado para mí".

Perfil: François Bayrou, la última bala de Macron en la trinchera entre izquierda y derecha Líder del Movimiento Democrático (MoDem), este centrista escorado a la derecha será el cuarto primer ministro de Macron en los últimos dos meses. Pieza clave de la historia política gala, afrontará la compleja misión de lograr acuerdos a izquierda y derecha (y sobrevivir al intento).

En declaraciones recogidas por el diario Le Monde, se refirió a Enrique IV, que "basó su encuentro con Francia en tiempos tan difíciles, más difíciles que los que estamos viviendo hoy". "Si puedo, a mi vez, trataré de servir a esta necesaria reconciliación y creo que este es el único camino posible hacia el éxito", añadió François Bayrou al final de su discurso.

"Un mandato abocado al fracaso"

Michel Barnier, minutos antes, le cedió el testigo tras valorar su breve legislatura, "casi abocada al fracaso". "Sabía desde el primer día que el tiempo de mi gobierno era limitado", explicó, expuesto a una "alianza política improbable" que finalmente ha marcado su declive. La política "no se puede resolver entre nosotros", ha afirmado antes de animar a los "jóvenes" a "implicarse".

El ya ex primer ministro gobernaba en minoría y esta falta de apoyos derivó en dificultades para aprobar sus presupuestos. En este contexto, recurrió al Artículo 49.3 de la Constitución francesa, que contempla la posibilidad de aprobar leyes esquivando la votación parlamentaria a cambio de tener que someterse a una moción de censura, impulsada por la izquierda y respaldada por la extrema derecha, que finalmente no pudo salvar.