Ucrania exige cordura a sus soldados

Europa Press via Getty Images

La contraofensiva de Ucrania se está cocinando y uno de los bastiones es la central nuclear de Zaporiyia, tomada por el ejercito ruso desde el pasado 4 de marzo. La mayor central nuclear de Europa puede ser tomada por el ejercito ucraniano siempre y cuando la rodeen y así evitar dañar las instalaciones y provocar un desastre nuclear, tal y como alerto el lunes el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, por "los riesgos muy reales de seguridad y protección nuclear a los que se enfrenta la central”.

Por eso el jefe de la agencia ucraniana de energía nuclear Energoatom, Petro Kotin, pide a sus soldados que sean inteligentes y tomen la central nuclear sin usar la fuerza. "Tienen la responsabilidad de preservar la integridad, aunque esté ocupada por los rusos", aseguró a la CNN.

Un plan sin violencia

Kotin tiene claro que el plan perfecto para recuperar de nuevo el control de la central pasa por cortar la conexión entre Zaporiyia y Crimea. "No es necesario usar la fuerza. Basta con cortar la conexión entre la central nuclear de Zaporiyia y Crimea. Lo que hay que hacer es retomar Melitopol y luego cortar la comunicación entre los rusos (que están en la central) y la cadena de suministro y las líneas de suministro por las que pueden salir. Estarán rodeados por las fuerzas ucranianas y la única carretera para salir a Crimea será capturada por nosotros. Eso significa que solo tendrán dos opciones: rendirse o simplemente salir de allí", añadió.

Rusia no cometerá una locura

El experto en energía nuclear cree que la central vive un momento “critico” aunque el riesgo de un desastre mayor es “bastante bajo”. Ahora mismo la central está bajo el mando ruso con la supervisión de los trabajadores de la agencia nuclear de dicho país y sus militares llevan días evacuando personas de la ciudad de Enerhodar y podrían empezar a evacuar en breve a personas de la planta. Lo que tiene claro Kotin es que los trabajadores nucleares de la agencia nuclear de Rusia no van a poner en riesgo la central. "Los rusos están locos, pero no lo suficiente. Todavía tienen trabajadores nucleares de Rosatom (agencia nuclear rusa), que son operadores de centrales nucleares y técnicamente esta gente entiende los riesgos. Hay muchos militares que no entienden los riesgos".