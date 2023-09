Un español es acusado de provocar una alerta sanitaria en Nicaragua

Un exmilitar español ha sido acusado por las autoridades de Nicaragua a causa de introducir en el país una de las especies invasoras más peligrosas del mundo: el caracol gigante africano. "Vino un español. Tenemos las fotos donde aparece con los caracoles gigantes, y todo lo trajo en un vasito, del lado de Costa Rica", aseguró el director ejecutivo del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (Ipsa), Ricardo Somarriba.

El país ya ha elevado una alerta fitosanitaria en todo el territorio nacional y el acusado, Pedro Sierra, se encuentra en estos momentos en busca y captura tanto en Nicaragua como en Costa Rica, de acuerdo a lo que dicta "el artículo 30 de la Ley de Protección Fitosanitaria de Nicaragua".

Según las informaciones publicadas, Sierra "los introdujo al país e hizo un zoo-criadero, pero esa persona lo hizo a propósito, porque él sabía lo que producía el caracol gigante", según Somarriba.

Catalogado como "traficante de animales exóticos"

Además, el alto director ejecutivo aseguró que Sierra afirmó que "tiene que soltar a los animales silvestres, pero esta especie además mata a los animales silvestres", insistió Somarriba.

Las autoridades informaron de que la especie se localizó en la ciudad de Ticuantepe, en la capital del país, Managua, en "un área bajo cuarentena, conformando un anillo de contención fitosanitaria de un radio de un kilómetro para su control y erradicación oficial, y evitar su dispersión".

Además de encontrarse en busca, desde el gobierno confirmaron que incluso se comió los caracoles, por lo que ha sido definido como "traficante de animales exóticos", y su cara ha sido compartida por todo el país, en una imagen en la que aparece vestido de militar.

Además ha sido acusado de "delito de bioterrorismo" por introducir los animales "a propósito" según informó el propio Somarriba. Por su parte, Sierra se ha defendido ante estas acusaciones. "Yo no sé qué pruebas pueden tener de una cosa que no hice. No llevé jamás ninguna especie de caracol a Nicaragua", aseguró. Al mismo tiempo que aseguró que se trata de la especie de caracol tigre africano, legal y que no es considerada como plaga.