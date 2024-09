Un exembajador de Estados Unidos sostiene que Rusia podría estar al límite de sus capacidad

La incursión de Ucrania en la región de Kursk "demuestra que Rusia está al límite de sus capacidades". Lo ha afimado Kurt Volker, exembajador de Estados Unidos ante la OTAN, en la conferencia Globsec celebrada en Praga el pasado 31 de agosto.

Cuando la incursión de Kiev en el óblast de Kursk entra en su cuarta semana, Ucrania tiene el control de 1.294 kilómetros cuadrados y más de 100 asentamientos, incluida la estratégica ciudad de Sudzha, según los datos más recientes aportados por el comandante en jefe de Ucrania, Oleksandr Syrskyi.

"(Rusia) no puede atacar a Ucrania y defender a Rusia al mismo tiempo; ha tenido que tomar una decisión", afirmó Volker. "Han tenido que mover fuerzas desde Ucrania para defender a Rusia. Ese movimiento es algo que deberíamos aprovechar con sistemas de largo alcance para atacarlos mientras se mueven", añadió, según la transcripción hecha por el diario Kyiv Independent.

A juicio del diplomático norteamericano, la incursión demuestra, además, que "Rusia no tiene capacidad para escalar", afirmó Volker.

Por otra parte, en el encuentro también participó la diputada ucraniana Olena Khomenko, quien afirmó que la incursión en Kursk "demuestra que no hay riesgos reales de escalada rusa y que no existen líneas rojas rusas". "La única reacción de (el presidente ruso Vladimir) Putin fue fingir que no estaba sucediendo nada especial", añadió.

La incisión de esta región de la Federación rusa también erosiona la narrativa que Rusia está tratando de presentar a su audiencia doméstica de que la guerra a gran escala no es realmente una guerra, recordó Volker. En términos de una dinámica más amplia de la guerra, la incursión altera las opciones de que cualquier negociación futura entre Rusia y Ucrania, porque Kiev se encuentra actualmente en una posición de poder desconocida. "Ahora es más bien una cuestión de intercambio", dijo Volker. "Rusia tiene que renunciar a algo para conseguir algo también, y esto no ha sucedido hasta ahora", concluye.

El mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, ha dicho que no quiere territorio ruso ni un intercambio, que su plan atacando dentro de Rusia es generar un colchón, una zona de amortiguación, que impida nuevas invasiones por ese flanco, a la vez que fuerza a Moscú en un proceso de paz por venir.