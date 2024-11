Un experto alerta sobre los tres países que están dispuestos a enviar tropas contra Ucrania

Militares rusos disparan un cañón de campaña hacia posiciones ucranianas, en un lugar no revelado de Rusia, una imagen cedida por el Ministerio de Defensa de Moscú.

La invasión rusa de Ucrania hace tiempo que se internacionalizó. Países que dan ayuda a Kiev para hacerle frente, países que arman a una Rusia aislada para seguir con la contienda. Ahora, se añade la presencia de tropas norcoreanas ayudando a los de Vladimir Putin, agotados como están los suyos, en un quid pro quo con Pionyang que preocupa mucho en Occidente.

Pero según el exfuncionario del Departamento de Estado norteamericano David Tafuri, hay tres países más que están dispuestos a enviar tropas a la guerra en Ucrania. El despliegue de tropas norcoreanas, que ya se entrenan en suelo de la Federación, es el principio.

"Debería preocuparnos el hecho de que hay varios países del lado de Rusia, en particular Irán, Siria y China, que pueden ayudar a satisfacer la necesidad de soldados para enviar a Ucrania", dijo en una entrevista con el Canal 24 de Polonia, recogida por el digital Do Rzeczy.

Tafuri también señaló que Rusia ha perdido muchos soldados en Ucrania (fuentes de inteligencia estadounidenses dicen que 600.000 aproximadamente). El envío de soldados norcoreanos al frente tiene como objetivo, pues, llenar estos vacíos y mostrar al mundo que Moscú tiene aliados en el planeta y que no está tan solo como a Occidente le gustaría y como trata de demostrar con su oleada de sanciones.

Afirma el experto que los norcoreanos "también puede proporcionar algunos de los componentes que Rusia necesita para mantener en funcionamiento su complejo militar-industrial". Desde un punto de vista estratégico, "el impacto real de la presencia coreana en el frente probablemente no se espera que sea tan grande", afina. Sin embargo, "esto no significa que Pionyang no tenga ejército", concluyó el experto del Departamento de Estado.

Varios miles de soldados norcoreanos se dirigen ahora hacia el Óblast de Kursk, en Rusia, y un pequeño número ya está allí, dijo el Pentágono el martes pasado. La Administración militar estadounidense no ha confirmado los informes de que las tropas norcoreanas ya estén en Ucrania, que denuncian fuentes surcoreanas.

"Nos preocupa que Rusia tenga la intención de utilizar soldados en combate o para apoyar operaciones de combate contra las fuerzas ucranianas en la región de Kursk", confesó entonces a los periodistas el portavoz del Pentágono, el general Patrick Ryder.

Washington emitió un comunicado sobre el envío de tropas norcoreanas a Rusia en el que señala que si Corea del Norte se une a la guerra de la Federación Rusa con Ucrania, EEUU no impondrá nuevas restricciones al uso de armas estadounidenses por parte de las tropas ucranianas. Es la reclamación mayor de Kiev: poder usar todo el poder de sus aliados no sólo para defenderse, sino para atacar en suelo ruso.