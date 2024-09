Un hombre de confianza de Putin habla de conspiración de la OTAN

Anadolu Agency via Getty Images

President of Russian State Duma Vyacheslav Volodin.

El presidente de la Duma estatal rusa, Vyacheslav Volodin, aliado de Vladímir Putin, ha acusado recientemente a la OTAN de estar participando de forma activa en la guerra de Ucrania, involucrándose en la toma de decisiones militares de sus tropas. En concreto, ha denunciado que la Alianza ayuda a Ucrania a decidir qué ciudades rusas debe atacar, le da instrucciones directas y acuerda acciones militares concretas.

"Estados Unidos, Alemania, Inglaterra y Francia están discutiendo la posibilidad de ataques de largo alcance en el territorio de nuestro país", ha manifestado en una publicación en la plataforma Telegram, tal y como recoge Frankfurter Rundschau.

Desde su punto de vista, esto "no es más que un intento de disfrazar y ocultar su participación directa en las hostilidades. De hecho, Estados Unidos y sus aliados están tratando de permitirse llevar a cabo actos de agresión contra Rusia utilizando misiles".

Posible guerra nuclear

Por otra parte, afirma que Washington se está preparando para una guerra nuclear: "Paralelamente, el Pentágono está analizando qué consecuencias se pueden esperar en caso de una explosión nuclear. Todo esto es una prueba directa de que la OTAN en realidad lucha al amparo de las fuerzas armadas de Ucrania".

En este sentido, señala que el suministro de armas por parte de Occidente ha llevado el conflicto a un nuevo nivel de escalada: "Antes eran asesores y entrenadores, ahora son mercenarios y unidades enteras los que utilizan armas de la OTAN. Determinan qué ciudades de nuestro país serán atacadas, coordinan acciones militares y dan órdenes. La OTAN se ha convertido en participante de las hostilidades en Ucrania".

Como consecuencia, avisa a la OTAN de que ya está "en guerra con nuestro país". Una advertencia que se produce poco después de que Putin amenazara con una dura respuesta sin Ucrania atacaba Rusia con misiles de largo alcance fabricados en países occidentales.

"No se trata de permitir que el régimen ucraniano ataque a Rusia con estas armas o no. Se trata de decidir si los países de la OTAN están directamente involucrados en un conflicto militar o no", afirmó el presidente ruso el pasado 12 de septiembre en la televisión estatal rusa.