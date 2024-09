Una mujer encarcelada por donar 50 euros a Ucrania denuncia a Rusia por el robo de su gato

View of russian flag behind barbed wire against cloudy sky.

Nina Slobodchikova es una informática rusa de 37 años. El 3 de marzo de 2023 fue detenida y en junio de 2024 fue condenada a 12 años de cárcel acusada de "traición" después de ser declarada culpable de transferir 5.000 rublos (50 euros) a un bloguero ucraniano. Ahora, acusa a las fuerzas de seguridad rusas de robarle su gato.

"Creo que el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) me robó mi gato Scottish Fold gris de pedigrí con el pretexto de cuidarlo", denuncia en una conversación por correspondencia mantenida con el medio Mediazona, la primera desde que se encuentra en prisión.

La mujer detalla que los agentes se llevaron al animal al centro de investigación cuando fue detenida y nadie lo ha vuelto a ver: "Dijeron que no podían dejarlo solo en un piso vacío y prometieron entregárselo a mis familiares o amigos si yo se lo pedía. Pero no cumplieron su palabra".

Acusada de "traición"

La programadora fue acusada por transferir 50 euros a una tarjeta Sberbank de un bloguero ucraniano que supuestamente "compró municiones y equipos para las Fuerzas Armadas de Ucrania", dañando la seguridad de la Federación Rusa. "El caso se abrió diez meses después de la transferencia de dinero. Supuestamente porque yo tenía un billete reservado a Bélgica vía Estambul", precisa.

Nina tenía programados varios viajes por trabajo en marzo de ese año, pero el expediente del caso sospechaba que se desplazaba por otros motivos: "Slobodchikova tenía previsto volar a Novosibirsk el día de su detención con el objetivo de escapar a países de la UE". Ella sospecha que la detuvieron por la orden que dio Putin de "identificar y reprimir las actividades ilegales de quienes intentan dividir y debilitar nuestra sociedad".

No existía ninguna denuncia contra ella, por lo que no comprende muy bien por qué fue detenida: "No hay nadie a quien preguntar ni nadie que pueda dar respuestas honestas. Creo que hay alguna razón por la que, según mi investigador, fui uno de los primeros en ser acusado de financiar a las Fuerzas Armadas de Ucrania".

Al explicar su decisión de transferir el dinero, afirma que lo hizo "porque no podía no hacerlo. En ese momento, me pareció que era lo único que podía hacer para hacer frente a la impotencia y la culpa". "Consideré este traslado como una ayuda humanitaria. Entendí que podría haber consecuencias si la situación empeoraba, pero pensé que se limitaría a una multa. Por supuesto, no esperaba un proceso por traición y una condena de 12 años de prisión", añade.

Detención y condena

Nina fue detenida el 3 de marzo de 2023: "No recuerdo cómo terminé sentada en la cocina. Me llevaron el teléfono y me obligaron a desbloquearlo. Uno de los agentes lo grababa todo con su teléfono y me preguntaba una y otra vez: "¿Sabes por qué te han detenido?". La primera vez respondí: "No, ¿me han detenido?". Todos se rieron".

Recuerda que sintió terror por la forma en que la trataron las autoridades, quienes impidieron que un abogado la visitara durante su detención. Además, no le permitieron enviar cartas a amigos y familiares y sellaron ilegalmente su apartamento, prohibiendo a sus padres entrar en él.

Tras un juicio a puerta cerrada, fue declarada culpable de traición y condenada a 12 años de cárcel. "Cuando se pronunció el veredicto, sentí rabia, incluso rabia", relata. No obstante, asegura estar tranquila: "Creo que desde el punto de vista jurídico no se ha demostrado mi culpabilidad y moralmente tengo la conciencia tranquila".