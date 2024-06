Unos carteristas se llevan el teléfono móvil del ex primer ministro de Portugal

Corbis via Getty Images

António Costa, ex primer ministro de Portugal ha sido asaltado esta semana a plena luz del día y sin percatarse en el Barrio da Mouraria, una de las zonas más turísticas de Lisboa. Todo ocurrió el pasado jueves 27 de junio, según cuenta CM Vidas, cuando unos carteristas robaron al político sin que este se diera cuenta.

Costa acudió al conocido restaurante Zé da Mouraria para almorzar con Miguel Coelho, presidente del Consejo Parroquial de Santa Maria Maior. Allí, el exjefe del Gobierno encargó el plato más famoso de la casa, bacalao asado aderezado con aceite de oliva caliente, ajo y cilantro, revela el citado medio.

La comida transcurrió con total normalidad y los dos salieron del restaurante a pie. Costa y Coelho cruzaron Martim Moniz y caminaron por varias zonas emblemáticas de Mouraria, como la Rua do Capelão o la Ruela João do Outeiro, tradicionalmente repletas de turistas, pero también de carteristas, que aprovechan la distracción de las personas para robarles sus bienes. Y esto es lo que le ocurrió al ex primer ministro.

A mitad del camino, António Costa se despidió de su amigo para irse al lugar donde había aparcado el coche, en Martim Moniz. Fue en este momento cuando se dio cuenta que no tenía su teléfono móvil, presuntamente robado por carteristas.