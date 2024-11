Viaja a la 'Corea del Norte de África' y confirma las atrocidades: "El país número 1 en violación de derechos humanos"

El creador de contenido Jordi Wild ha publicado una nueva entrevista en la que habla con una persona que ha estado en uno de los países africanos más cerrados del mundo. Se trata de Eritrea, a la que el youtuber apoda 'la Corea del Norte de África'.

"A nivel extremo, ¿hemos exagerado desde aquí o no?", interpela el streamer a su entrevistado, en alusión a si las condiciones que se comentan de dicho país son tan duras o se perciben tanto estando allí. "No, no, no, yo estuve ahora en julio y es un país absolutamente hermético, está cerrado", responde.

"Eritrea tiene a Sudán por el norte, tiene a Etiopía por el sur, tiene a Yibuti también... están todas las fronteras cerradas", desgrana, asegurando que "no tiene ningún tipo de comercio" y que "llegan dos vuelos al día a la capital [Asmara] y ya está, ése es el contacto que tiene".

"Hay detenciones ilegales, ejecuciones..."

"Tiene el internet capado", prosigue el entrevistado en cuestión, indicando que "el Gobierno creo que les da un bono de 500 megas al mes que pueden utilizar cíberes y locutorios para conectarse a Internet, pero es que el 4G en los móviles no funciona" y subraya que es el único país en el que ha estado en el que "pongo una tarjeta SIM y no hay datos. Solo puedo llamar".

"Están absolutamente cerrados, no saben nada de la vida exterior", reflexiona, anotando que "es el país número 1 en materia de violación de derechos humanos". Indica que "hay detenciones ilegales, ejecuciones... tienen a los presos en contenedores de estos de metal, los meten ahí, los encierran y los llevan a un depósito... hasta que se mueren".