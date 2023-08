Zelenski se ausenta del posible encuentro Biden-Putin

El ministro de Asuntos Exteriores indio, Subrahmanyam Jaishankar, confirmó este miércoles que Ucrania no fue invitada a la próxima Cumbre del G20 que se celebra en India el próximo 9 y 10 de septiembre y por lo tanto no participará en ese foro, donde sí se espera que esté Rusia, miembro permanente.

De este modo, Zelenski se perderá el posible encuentro que se producirá entre Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, y Vladimir Putin, su homólogo ruso.

Jaishankar insistió que que India ha invitado a 9 países -España, Bangladés, Nigeria, Islas Mauricio, Egipto, Holanda, Omán, Singapur y Emiratos Árabes Unidos- y que ninguno más participará en la cita. "En el G20 somos 20 países, todos están invitados, y hemos invitado a 9 países más, hay 195 en el todo el mundo, los demás no estarán", se limitó a decir.

"Tomamos la posición -de no invitar a Ucrania- porque el G20 es una organización de crecimiento y desarrollo y queremos que el foco de la reunión sea ese, el G20 no es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, su objetivo no es resolver conflictos", aseveró.

Ausencia de Ucrania

Jaishankar se refirió a la cumbre anterior celebrada en Indonesia en noviembre del pasado año, donde el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, sí estuvo invitado, aunque optó por enviar un vídeo grabado. "Comprensiblemente, la presidencia indonesia del G20 estaba preocupada por los temas de la Guerra de Ucrania y las consecuencias continúan", asumió el ministro, quien precisó que su país ha decidido invitar a "nueve países de los 195 del mundo".

Sin embargo, en esta ocasión el país pretende que la reunión de jefes de Estado y de Gobierno del G20 -el principal foro de coordinación económica y financiera internacional- se centre en asuntos de desarrollo y que la guerra de Ucrania no ocupe el centro de la discusión.

En esa línea, el ministro precisó que las voces de todos los países del mundo -y no solo la de Ucrania- "deben ser escuchadas" para saber "los problemas que tienen" y los "factores comunes" que comparten las naciones.