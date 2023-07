Los 3 métodos para salir ileso del ataque de un tiburón

Ileso o, como mínimo, con vida, que no es poco. Pero lo primero, calma. Lo primero que hay que tener en cuenta es que los ataques de los tiburones no suelen ocurrir a menudo. Según el portal WikiHow, los científicos han confirmado en varias ocasiones que los escualos no atacan para a los humanos para alimentarse, por lo que la frecuencia de los incidentes son muy bajas.

Sin embargo, bien es cierto que cuando uno de estos accidentes ocurre, el resultado puede conllevar heridas y, en el peor de los casos, la muerte. A continuación te presentamos tres maneras de proceder si alguna vez en tu vida te ves de pronto en aguas infestadas de tiburones.

1. Actúa a la defensiva

Esta opción es ideal para los cautos. Lo primero que debes asegurarte es de no perder de vista al tuiburón. De esta manera podrás saber en todo momento donde se encuentra. Debes evitar los movimientos bruscos e ir desplazándose en el agua, siempre sin movimientos bruscos, hacia zonas en las que el escualo no pueda dar vueltas a tu alrededor.

Si estas cerca de la costa lo ideal es moverte lenta y suavemente hacia la orilla, y si estás buceando, lo mejor es buscar arrecifes o cualquier obstáculo sólido que pueda hacer que el tiburón no pueda merodear a tu alrededor, que es el paso previo a un ataque.

Por último, si estás con otra persona, organizaos para manteneros juntas y espalda con espalda para no perder de vista al animal hasta que estéis a salvo.

2. La de los valientes: pelea con el tiburón

Si lo tuyo es más la acción, este segundo método es para ti: enfrentarse al tiburón. Si ves que se acerca, golpéale con todas tus fuerzas en la zona de los ojos o las agallas. Esas dos partes son las más vulnerables que tienen. si vas a optar por responder con un ataque, por otro lado, no vale con cambiar después de estrategia.

Si ya le has golpeado, sigue haciéndolo cada vez que se te acerque. Lo más probable es que si le golpeas los ojos o las agallas se marche y te deje en paz. Si cuentas con arpones o rifles, sobra decir que los utilices, pero si no, improvisa tus armas con lo que sea, no hace falta ser Rambo, busca una piedra y atiza con ganas.

3. ¡Huye!

Puede que esta sea la opción más efectiva para salir indemne de unas aguas llenas de tiburones. Pero ojo, con calma. Sigue evitando los movimientos bruscos y nada lentamente y levantando poca espuma y movimiento, sin duda lo contrario hará que estos animales se fijen más en ti.

si estas en alta mar o cerca de una embarcación, pide ayuda. Lo más importante es salir del agua cuanto antes. Si estas cerca de la orilla, dirígete cuanto antes hacia la arena. El objetivo y la manera más infalible para escapar de un tiburón, sobra decirlo pero hay que decirlo, es salir cuanto antes del agua.