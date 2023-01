La actuación de Agoney en el Benidorm Fest no podría haber causado mayor división de opiniones

Benidorm Fest: primera semifinal en directo

Vestido de rojo y rodeado de micrófonos Agoney ha defendido este martes Quiero arder en la primera semifinal del Benidorm Fest, certamen de RTVE del que saldrá el representante de España en Eurovisión 2023.

Por la tarde, no fueron pocos los expertos en el concurso acreditados para ver los ensayos que pusieron por las nubes la propuesta del canario, resaltando no solo la puesta en escena sino también el amplio rango vocal del artista.

En Twitter, sin embargo, no ha habido tanto consenso: para algunos lo ha bordado mientras que a otros no les ha convencido el pack del triunfito. Por si fuera poco, también ha habido opiniones resaltando la escenografía pese a que no les convenciera la canción.

A la actuación de Agoney le ajustamos unas tuercas a la realización y le damos un poco más de fuerza al fuego final y ya podemos ponerle un lazo a nuestro regalo para Europa #BenidormFest #Arde — Natalia 🐼 (@_natalia296) January 31, 2023

La canción de Agoney no me convence, pero con la puesta en escena queda muy top.#BenidormFest #BenidormFest2023 — Alex Santa Catalina (@alexx_sc_) January 31, 2023

Agoney ha tenido una propuesta muy redonda y solvente, y él lo hace muy bien, pero es que sigue sin gustarme la canción 😭 #BenidormFest — Maitane 🎃😷🌈 (@SouffleMai) January 31, 2023

Para mi agoney sigue siendo la mejor #BenidormFest — Fervero (@adrian_99fr) January 31, 2023

guste o no, lo de chanel fue muy heavy (aunque después no hayan sabido aconsejarla) y cualquier actuación me parece floja #BenidormFest aún así, de momento, agoney a eurovisión — Estefanía B. (@estefania93b) January 31, 2023

Perdón es que no puedo dejar de escribir. Es que lo que ha hecho @Agoney esta noche encima de ese escenario ha sido increíble. Pase lo que pase ya ha ganado porque lo que nos ha hecho sentir hoy es insuperable. Qué barbaridad. #BenidormFest #QuieroArder — MÓNICA #Agoguerrera (@moni4monica) January 31, 2023

Precisamente Agoney fue objeto de una polémica protagonizada por uno de sus rivales de este martes, Aritz Arén, quien en un podcast de Malbert dejó claro hace unos días que no le gustaba la candidatura del canario.

Tras uno silencio incómodo tras ser preguntado sobre si le gustaba Quiero arder, contestó: "No me encanta. Creo que también el estilo Agoney no es el estilo que yo suelo escuchar". Después de que el presentador siguiera intentando sonsacarle, añadió: "Me parece satánica, que es el concepto".