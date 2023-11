Ana Mena y Manuel Turizo triunfan en la 'Nochentera' de LOS40 Music Awards

El ritmo latino de Manuel Turizo y el pop urbano de Ana Mena triunfaron este viernes en una extraordinaria gala de Los40 Music Awards, la gran borrachera de espectáculo y diversión que la industria musical se concede cada año. Una vez más, un abarrotado Wizink Center, en Madrid, vibró con una ceremonia de casi cuatro horas trufada de actuaciones - más de veinte artistas sobre el escenario - y reconocimientos a grandes leyendas de la música nacional e internacional como Take That, David Bisbal, Ozuna o Shakira.

El colombiano Turizo, rey de la bachata, se convirtió en el artista más premiado de la noche junto a su compatriota Feid. El primero se llevó los premios a mejor álbum, mejor festival, gira o concierto, y mejor canción latina con El merengue, todos en la categoría global latina, materializando así tres de sus seis candidaturas. "Siento que es muy relativo decir que tengo los pies en la tierra, depende de tu personalidad. Simplemente soy así. Hay gente que dirá que soy un creído, pero hay que ser auténtico y ser como tú eres", señalaba a El HuffPost el intérprete, de sólo 23 años pero ya con varios 'números 1' en España y gran parte de Latinoamérica a sus espaldas.

Mientras, Feid se llevó el premio a mejor colaboración urbana con Ozuna, mejor artista o grupo revelación y mejor canción urbana junto a Young Miko por Classy 101. Un generoso botín para un artista que supo poner al público en pie en el tramo final de la gala con un show de puro reguetón en el que escénicamente predominaba el verde, su color fetiche.

Aitana calla bocas repitiendo su polémica coreografía

En el apartado nacional, Aitana brilló con luz propia al obtener dos premios - mejor álbum y mejor videoclip por Las Babys - y protagonizar de nuevo el show de coreografía atrevida que tanta polémica generó en redes sociales por la supuesta sensualidad de sus movimientos. Una manera de reivindicar su valía como artista y su independencia plena frente a los trending topics y las noticias frívolas que se alejan de lo estrictamente musical.

Además, Aitana quiso poner en valor en uno de sus discursos a compañeras de profesión como Lola Índigo y Ana Mena, "dos mujeres que lideran el panorama musical nacional". Y no se equivocaba: su excompañera de academia se llevó el primer premio de la noche - mejor festival, gira o concierto - mientras que la malagueña se alzó con el último y más preciado: el de mejor artista nacional. "Estoy muy emocionada. No me lo esperaba para nada. Gracias a mi equipo, con el que llevo trabajando más de ocho años. La música es un camino muy apasionante, pero también muy duro", dijo como pudo una Ana Mena al borde de las lágrimas.

Por lo demás, ‘Todo contigo’ de Álvaro de Luna fue la ganadora a mejor canción, Saiko, mejor artista revelación urbano; el ausente Quevedo, mejor artista o grupo urbano; Chanel y Abraham Mateo, mejor colaboración por 'Clavaito'; y Vicco, mejor artista revelación tras poner patas arriba el Wizink Center con su hitazo Nochentera.

En el plano internacional, Dance the night de Dua Lipa fue elegida como la mejor artista o grupo del año y Taylor Swift la que mejor álbum ha editado gracias a Midnights, aunque ninguna de las dos estaban presentes para recoger su premio. Sí hicieron acto de presencia, y también regalaron al público dos grandes actuaciones, la ganadora de Eurovisión 2024 Loreen (mejor artista o grupo) y Tom Odell (mejor artista o grupo en directo).

Sin embargo, uno de los aplausos más sonoros de la noche fue para Take That, la emblemática boy-band británica que desató la nostalgia noventera con dos temas, Windows y Patience, antes de recoger el Golden Music Awards por su dilatada trayectoria en el mundo de la música.

Shakira, en el otro lado del Atlántico, y David Bisbal fueron otros de los homenajeados durante la velada. El almeriense, que este año ha celebrado sus más de veinte años en la música, puso a la gente en pie con su mítico Ave María e incluso recogió el premio a mejor artista o grupo nacional en directo con su ya viral saludo: 'Lo primero de todo, ¿cómo están los máquinas?'.