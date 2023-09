Estas son las cinco razas de perros menos obedientes

Si estás pensando en comprar o adoptar un perro para compartir gratos momentos, ojo, aquí te cotamos cuáles son las razas de perro más desobedientes, los cuales no son aptos para cualquiera, pues debes tener nervios de acero y sobre todo mucha paciencia:

—Bulldog: estos requieren de mucha paciencia por parte de sus humanos, ya que una cualidad es que se les dificulta aprender todo, como hacer del baño en un determinado lugar o que hagan caso si están muy inquietos. Estos perritos suelen vivir unos 10 años.

Bulldog Getty Images

—Shih tzu: si bien son sumamente inteligentes, también se les da por hacerse los difíciles cuando se trata del adiestramiento. Su apariencia les hace ser del agrado inmediato de las personas, pero una vez que los tratan, los humanos notan esa rebeldía.

Shih tzu moaan

—Pequinés: tienen como cualidad que no les gusta recibir órdenes, identifican perfectamente cuando su humano les está obligando a hacer algo que a ellos no les agrada. Aunque son pequeños, eso no les impide echarle pleito a alguien, convirtiéndose en algo tercos

Pequinés. Getty Images

—Beagle: en apariencia, es bonito y elegante, pero también de su personalidad se desprende que son sumamente tercos, pero la buena noticia es que una vez que pudiste adiestrarlos, serán un compañero fiel y leal a ti.

Beagle Getty Images

—Sabueso: quizá no creías algo malo de ellos, porque la fábrica de los sueños nos los ha presentado como un fiel amigo, pero esta raza se caracteriza por que únicamente les gusta hacer lo que quieren