Un ciberataque se lleva los datos de los dueños de mascotas en Castilla y León

Nuevo ataque informático a una institución pública en España. La Junta de Castilla y León ha comunicado este miércoles que el sistema de información del Consejo de Colegios Profesionales de Veterinarios, donde se aloja la base de datos con los nombres y datos de identificación de los propietarios de mascotas en la Comunidad, ha sufrido un ciberataque en el que se han visto comprometidos, al menos, el 10% de los datos de los titulares registrados en Sistema de Identificación de Animales de Compañía (SIACYL) .

Según El Norte de Castilla, el ciberataque se produjo entre el 10 y 11 de julio, pero no se detectó la brecha de seguridad hasta el pasado 28 de septiembre. Según El Español, la notificación del incidente a la Agencia de Protección de Datos no se cursó hasta el 13 de octubre, igual que la correspondiente denuncia a la Policía Nacional. Desde la Junta de Castilla y León, por otro lado, han señalado que se informa ahora de este hecho porque se han establecido las medidas necesarias para que no se vuelva a repetir y para que no se vea "comprometida ninguna actuación por parte de los órganos competentes".

¿A quién afecta este ciberataque?

Las posibles personas afectadas por este ciberataque son aquellas que realizaron algún tipo de trámite en SIACYL hasta el pasado 10 de julio de 2023. La Junta de Castilla y León advierte que los datos sustraídos pueden emplearse, entre otros, para cometer delitos de suplantación de identidades o llamadas telefónicas no deseadas con intención comercial.

Los tipos de datos personales de identificación afectados son, por su parte, el nombre y apellidos, NIF, dirección, y teléfonos. Los propietarios de animales de compañía afectados por el incidente recibirán una comunicación a través de alguna de las vías que tengan registradas en la base de datos que ha sufrido el ataque.

No obstante, el Consejo de Colegios Profesionales de Veterinarios de Castilla y León pone a disposición de los propietarios inscritos en SIACYL el siguiente correo para poder comprobar si sus datos se han visto comprometidos: concylcolvet@colvet.es