Así es cómo el español nos condiciona para ser más 'irresponsables' que otros países

Andrea Ariño, filóloga y docente, obtuvo el Premio de Investigación del Centro Internacional del Español por su tesis doctoral, en la que analizaba la causalidad del español.

En una entrevista en La Comarca, ha explicado que en su trabajo investiga "cómo los hablantes de castellano expresan la relación entre causas y consecuencias, los eventos causales, y cómo la manera de describir estos eventos hace que asignemos la responsabilidad de lo que pasa".

La especialista pone un ejemplo para aclararlo y cita que en castellano utilizamos "se me ha caído" versus "lo he tirado": "Cuando decimos lo primero, mostramos que lo hemos hecho sin intención. En otras lenguas no pasa porque no tienen esa estructura".

Esto, por tanto, tiene su influencia "en la manera en que responsabilizamos".

"Se ha comprobado en mis estudios que los hablantes de castellano al utilizar 'se me ha caído' ven menos intencional y, por tanto, menos responsable a quien lo ha hecho sin querer. Hablantes de inglés responsabilizan igual a las personas que lo hacen queriendo o sin querer", puntualiza.

Esto tiene sus consecuencias y se traslada, por ejemplo, a la manera de elaborar las leyes. "A la hora de, por ejemplo, asignar culpabilidad o penas, si ese delito se ha hecho de manera intencional, premeditada o no. Dependiendo si consigues demostrar que lo has hecho con una intención u otra, las penas serán diferentes en nuestro sistema jurídico", agrega.