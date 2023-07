Así es Rikkie Kollé, la actriz trans que ganó Miss Holanda y participará en Miss Universo 2023

La actriz y modelo Rikkie Valerie Kollé es, desde el sábado, Miss Holanda y ahora será la representante de su país en el certamen de Miss Universo 2023, que se celebrará en El Salvador.

Kollé es la segunda mujer transexual que participa en Miss Universo, según ha publicado La Voz de Galicia. Antes ya hizo historia la española Ángela Ponce, que ganó el concurso Miss España en 2018.

El jurado de Miss Holanda ha asegurado que la joven "tiene una historia fuerte con una misión clara" y que estaba "convencido de que la organización disfrutará trabajando con esta joven".

Rikkie Valerie Kollé es ya un símbolo de la comunidad LGTBIQ+. Su transición empezó a los ocho años y a los 11 se cambió de nombre. Apoyada por su familia, a los 16 empezó a tomar hormonas femeninas y este año se sometió a la cirugía de reasignación de sexo.

"Creo que nací en el cuerpo equivocado. Nací siendo el pequeño Rik, pero quería ser la gran Rikkie. La transición de hombre a mujer se convirtió en algo que me hacía sentir como en casa, y mujer transgénero también", explicó en su cuenta de Instagram, donde también contó las vejaciones sufridas. "Soporté burlas y me iba a casa llorando. Pensaba: '¿Por qué yo? ¿Por qué me está pasando esto?' Pero siempre tuve el apoyo de mi querida familia y amigos", relató.

"Aunque sé que esto es diferente para todos, sabía que esto sería perfecto para mí. Después de dos años en lista de espera, muchos contratiempos y profundidades, me llamó el hospital a mediados de diciembre de 2022: Inmediatamente sentí una sensación de paz interior", agregó.