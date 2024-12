Adiós al papel de aluminio: los expertos piden usar este recipiente para meter las sobras de comida

El papel de aluminio es uno de los envoltorios más usado para guardar las sobras de la comida. Y ahora que llegan las navidades y las comidas copiosas no está de más recordar lo que contaminan sus residuos, así como la cantidad de comida que se tira por no guardarla o no saber cómo hacerlo debidamente. Pero, además, según el experto en alimentos Zacharay Cartwightutilizar, el papel de aluminio puede suponer un riesgo de intoxicación alimentaria grave.

Este médico ha señalado en la publicación Southern Living que este papel aumenta el riesgo de infección por bacterias. “No puede crear un sello completamente hermético porque no es adhesivo”, asegura. Sin embargo, existen otras maneras de conservar los restos de comida, como los tuppers y las bolsas de plástico, que evitan que el aire y el oxígeno llegue a los alimentos mediante sus cierres herméticos o sellados.

Cartwight recomienda, sobre todo, opciones de plástico o vidrio y con tapa. También otra experta, Primrose Freestone, profesora titular de microbiología clínica en la Universidad de Leicester (Inglaterra), también insta a utilizar siempre recipientes herméticos para guardar las sobras.

Cartwight también ha recalcado la importancia de almacenar los restos de comida en una temperatura adecuada, esto es, la nevera debe estar a entre 3ºC y 5ºC. Aun así, no es suficiente para detener el crecimiento de bacterias peligrosas a largo plazo, recalca. Así que, si no vamos a consumir los alimentos en dos o tres días, este experto nos recuerda que mejor debemos congelarlos.

¿Y qué pasa a la hora de descongerlos? Resulta que estos expertos en seguridad alimentaria recomiendan descongelar la comida de la forma más rápida y uniforme posible para evitar la proliferación de bacterias, algo que quizás muchos consumidores no saben. Según el Instituto de Ciencias Clínicas y Traslacionales de la Universidad de Florida, “aunque la congelación no mata a la mayoría de las bacterias, impide que proliferen”. Los métodos más efectivos para descongelar alimentos son a través del agua fría, el frigorífico o en el microondas y debe cocinarse inmediatamente. Estos expertos aseguran que descongelar los alimentos a temperatura ambientes es un grave error.