La almohadilla absorbente de las bandejas de carne y pescado tiene este ‘salvador’ efecto

Sin lugar a dudas, las almohadillas que llevan las bandejas de carne o pescado que se compran en supermercados o carnicerías son ese tipo de elemento del que creemos conocer su uso, pero en realidad solemos desconocer su verdadera utilidad y función. De hecho, en el caso de estas, tiene una doble misión de relevancia para el consumidor.

Según un análisis de 20 Minutos, estas piezas de gel de sílice o celulosa cuentan con lo que, a priori, se sobreentiende como su función y capacidad principal, absorber los líquidos y jugos que desprende tanto la carne como el pescado.

Se trata de una cuestión que facilita en gran medida que no manchemos tanto el espacio de la cocina, pero también el propio proceso de cocinar, puesto que al absorber dichos líquidos estos no quedan en la sartén, favoreciendo que el producto esté en mejores que condiciones que si no llevase la almohadilla.

Esta es la verdadera función de la almohadilla de las bandejas de carne y pescado

Por otra parte, y quizás esa doble función menos conocida por la mayoría de las personas, es que la almohadilla actúa como un escudo ante las bacterias que pueden dañar nuestro organismo o ser nocivas. Tanto la carne como el pescado pueden acabar generando bacterias que se desarrollan en el líquido. De ahí que reducir ese líquido disminuya las probabilidades de que se creen bacterias o que se estas se esparzan en la cocina.

A modo de curiosidad y según el citado medio, aunque estas almohadillas parezcan muy finas, pueden llegar a absorber hasta 40 gramos de líquido.