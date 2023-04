El truco de la 'pegatina' para tener un buen olor en tu armario  

Seguro que más de una vez has abierto un armario y has notado un olor desagradable, como si algo no estuviera del todo bien. No en vano, son lugares en los que guardamos nuestras ropa, los zapatos y algún que otro objeto personal. Sin embargo, con el paso del tiempo, pueden acumular malos olores que resultan incómodos. ¿Qué podemos hacer para evitarlo?

En ocasiones, si guardamos la ropa cuando aún está húmeda, es posible que el armario acabe cogiendo un olor rancio y desagradable, de humedad. También puede suceder que por no limpiarlos con regularidad se acumule polvo en el interior, lo que puede contribuir a que se desarrollen bacterias y aparezca el desagradable perfume.

En las redes sociales se pueden encontrar muchos consejos para combatir los malos olores en los armarios. Es el caso del vídeo de TikTok publicado por Ani Pocino el pasado fin de semana y en el que cuenta un sencillo, rápido y barato truco para hacer que el interior de nuestros armarios huelan bien.

Con dos objetos, unos protectores de patas de silla de fieltro y un aceite esencial con el olor que te guste, conseguirás que tu armario huela bien durante bastante tiempo: "Aplicas dos o tres gotitas y los pegas dentro del armario", abunda la tiktoker que asegura que "dura un montón y nada más que abres el armario se nota, es una pasada".

Otros trucos para que el armario huela bien

Uno de los trucos más extendidos en las redes sociales es ese que consiste en poner un puñado de granos de café en un recipiente y dejarlo en el interior del armario durante unas horas. El café absorbe los malos olores y, a su vez, desprende su propio aroma.

Además del truco del café, existen otras técnicas para perfumar los armarios: