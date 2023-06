La cervecería que pide de fianza tus zapatos antes de consumir

Los 'simpas' llevan haciéndose desde tiempos inmemoriales. Pero una cervecería europea ha puesto fin a este truco de los clientes para no pagar imponiendo una fianza. Pero no significa que ese aval sea más dinero, sino que se trata de un objeto sin el que no podrás regresar a casa.

La tiktoker @robertaconmaleta ha publicado un vídeo en el que muestra una curiosa cervecería de la ciudad de Gante, en Bélgica. Se llama Dulle Griet y es famosa por tener la colección más grande de cervezas belgas, con más de 500 tipos.

Roberta explica que para poder tomar una buena jarra de cerveza fresquita tienes que entregar, a cambio, un zapato. Tal y como cuenta en el vídeo, esta divertida fianza se debe a que sirven sus cervezas en un vaso muy especial, que todo el mundo quiere llevarse a casa de recuerdo.

Es tan grande que, claro, con beber una ya no hace falta más en toda la noche. Y "la gente o se lo robaba o se le olvidaba regresar a pagar". Así que, por este motivo, pusieron un zapato como aval. Los empleados lo cuelgan de una cesta del techo para que los clientes no puedan acceder a ello.

Así que hasta que no te acabas la cerveza y no pagas la cuenta, no bajan tu zapato y no puedes salir a la calle para regresar a casa. Una buena medida, ¿no?