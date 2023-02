Consumo alerta sobre estos productos de conocidos supermercados: si eres alérgico, ponte alerta

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), dependiente del Ministerio de Consumo, ha alertado de la presencia de alérgenos sin declarar en varios productos de conocidas cadenas de supermercados.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha subrayado que el consumo de estos productos no entraña ningún riesgo para todas aquellas personas que no tengan alergia a los productos señalados.

Entre los artículos afectados están las galletas relieve de la marca Hacendado, que se venden en Mercadona. La AESAN ha informado de la presencia de avellanas sin declarar en ellas: estos frutos secos son un alérgeno que, sin embargo, no aparece indicado en la lista de ingredientes.

El producto afectado tiene lote L012256 031000P y fecha de consumo preferente 06/2023. Estas galletas se han distribuido en los establecimientos de toda España. Tras darse a conocer la alerta desde la Comunidad Valenciana, se ha procedido a retirar este producto del mercado.

Mercadona, por su parte, ha publicado información sobre la incidencia en su web, invitando a los clientes a devolver el producto en caso de tenerlo en casa.

Como medida de precaución se recomienda a las personas alérgicas a este fruto seco que no consuman este producto. Para el resto de las personas, estas galletas no comportan ningún riesgo.

Otro de los productos afectados por la alerta de la AESAN es la de la lasaña boloñesa de la marca El Corte Inglés que se vende congelada en formato de 300 gramos (2 unidades). En este caso, debe a la presencia de crustáceos que no incluía estos alérgenos en la lista de ingredientes.

El problema afecta al lote 22179 con fecha de consumo preferente 28/03/2024. Ha sido la propia empresa quien ha notificado la incidencia a las autoridades sanitarias correspondientes.

Según se ha informado, la distribución de este producto se ha realizado a través de tiendas del Grupo El Corte Inglés (El Corte Inglés, Supercor, Supercor Expres, y Venta a Distancia de El Corte Inglés), y ya se ha procedido a retirar del mercado los productos afectados.

El problema afecta a las personas alérgicas a los crustáceos. Por eso, como medida de precaución, estas personas no deben consumir este producto , sino que les recomendamos devolverlo al establecimiento donde lo compraron. Comer esta lasaña no implica riesgos para personas que no tengan esta sensibilidad.

Y hay más: el organismo dependiente de Consumo también ha alertado de la presencia de varios alérgenos (leche, soja y trigo) en patatas fritas unas patatas fritas de la marca Lay’s.

En concreto, la incidencia se ha producido en las patatas Lay's al Horno al punto de sal comercializadas en bolsas de 150g. Están implicados los lotes BV 51501 256, BV 51504 256 y BV 51501 257, todos ellos con fecha de consumo preferente 04/02/2023.

En España, este producto se ha distribuido en Andalucía, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia y País Vasco.