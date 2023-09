Crees que compras zumo y mayonesa y no lo son: los alimentos que nos engañan por su etiqueta

La usuaria de Tik Tok @gamusinotok, que se dedica a comentar métodos y curiosidades de las estrategias de las marcas y acumula en la red social más de 3.200 seguidores, está arrasando en la red social con el vídeo que ha publicado sobre la manera en que las empresas alimentarias nos engañan a través de las etiquetas de sus productos para pensar que estamos comprando, por ejemplo, zumo o mayonesa, y en realidad no es así.

El vídeo, de apenas 63 segundos de duración, muestra cómo en muchas ocasiones algunas de las estrategias se basan directamente en el diseño de los envases y botes que contienen los productos.

"Esto no es una mayonesa y esto no es un zumo", inicia su argumentación Fernando de Córdoba, el creador de contenido que está detrás de @gamusinotok. "Los envases sirven de atajo mental para saber qué contienen sin tener que leer la etiqueta", prosigue Córdoba. Con el supuesto zumo, pasa lo mismo. Realmente no es zumo, ni así se indica siquiera en su diseño, pero los colores y la forma del envase llevan a pensar directamente que sí lo es.

El vídeo lleva ya más de 30.000 reproducciones y ha superado los 1.200 me gusta en los escasos días que lleva en la red.