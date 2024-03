Decathlon presenta nuevo logo y reorganiza todas sus marcas

La marca Decathlon, especializada en artículos deportivos, se ha renovado por dentro y por fuera. Como ha informado la empresa de origen francés, su nuevo propósito se resume en el slogan Move people through the wonders of sport "y la estrategia que hay detrás de esta nueva y fuerte ambición de acercar el deporte innovador y sostenible".

Como parte de esta evolución, Decathlon ha presentado su nueva identidad de marca y un nuevo logotipo.

Según la compañía, de esta manera quieren reflejar su "ambición" a la par que celebran "su pasado".

"Con un azul dinámico, da la bienvenida a un nuevo logo de marca, the orbit, que expresa el movimiento, la ambición de alcanzar nuevas cotas y la circularidad", han puntualizado en un comunicado.

Nuevo logo de Decathlon. DECATHLON

Además, Decathlon ha presentado una "cartera de marcas nueva y simplificada". Ésta engloba nueve marcas especialistas —Quechua (montaña), Tribord (agua y vela), Rockrider (ciclismo outdoor), Domyos (fitness), Kuikma (raqueta), Kipsta (deportes de equipo), Caperlan (naturaleza), Btwin (deslizamiento urbano y movilidad) e Inesis (precisión)— y cuatro marcas expertas —Van Rysel, Simond, Kiprun y Solognac—.