La fruta de las dietas 'healthy' que parece una verdura y es oro para la salud

El calabacín es un aliado para todas aquellas personas que quieren llevar una alimentación saludable y se utiliza en muchas ocasiones como recurso para cocinar versiones más sanas de platos como la lasaña o algunos tipos de pasta.

Además de tener un bajo aporte calórico, lo más importante del calabacín es la cantidad de nutrientes que contiene. Según una investigación publicada en la revista Journal of Food Science and Technology el calabacín contribuye a reforzar el sistema inmunitario gracias a su contenido en vitamina C, vitaminas del complejo B y vitamina K.

También es rico en antioxidantes como la luteína, la zeaxantina y el beta-caroteno que según la revista Nutrients, tal y como recoge El Español, previenen la degeneración macular y protegen la salud ocular.

El calabacín, por su bajo índice glucémico, ayuda a mantener estables los niveles saludables de azúcar en la sangre, además de contribuir a mantener una hidratación apropiada por su alto contenido en agua.

Además, según algunos estudios del Cancer Prevention Research, la ingesta de calabacín podría estar relacionada con una mayor protección de la piel ante posibles tumores provocados por el daño solar gracias a las vitaminas A y C.