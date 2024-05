Un colombiano que vive en España habla de la realidad de ser emigrante: pasa mucho

El creador de contenido venezolano Harold Arias ha hablado en su perfil de TikTok (@haroldarias5) sobre la "realidad de ser emigrante" por lo que hacen muchos familiares y amistades. Ha recalcado que no todos lo hacen, pero sí una gran mayoría, según su opinión.

"Estar en el extranjero es muy guay porque uno viene con metas y con la mentalidad de ayudar a su familia y seres queridos, pero te empiezas a sentir bastante triste cuando te conviertes en una cuenta bancaria", ha expresado el usuario en el vídeo, que cuenta con más de 14.000 visualizaciones y 700 'me gusta'.

A lo que se ha referido es que le apena que cuando le escriben, aunque sea un simple "hola, cómo estás", no lo hacen con una intención de saber como te encuentras, sino porque te van a pedir prestado dinero, sin preocuparse de tu situación en concreto.

"El amigo o familiar no se preocupan por saber si estás bien, aunque no lo creais, aunque veais fotos bonitas, no significa que estemos bien, una foto bonita no significa una vida buena", ha manifestado el colombiano, aclarando que claro que hay gente que se preocupa.

"Qué triste se siente cuando ya después de un tiempo te empiezan a ver más como una cuenta bancaria que como un familiar o amigo, es triste, pero pasa", ha rematado el usuario. Ha generado cientos de comentarios, entre los que se encuentran varias personas en su misma situación que les ha pasado exactamente lo mismo y otros que afirman que ni siquiera le dirigen la palabra.