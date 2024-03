La OCU lanza una seria advertencia por las sillas de bebé en los coches

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha lanzado un importante mensaje para todos aquellos que estén en la búsqueda de una silla de bebé para el coche. Como bien informan en su portal web, este asiento es de una importancia capital, por lo que debe encontrarse en perfectas condiciones en todo momento para evitar comprometer la seguridad del pequeño que la vaya a usar.

Esto es algo evidente pero que no siempre se tiene en cuenta, y es que, con la aparición de infinidad de portales web dedicados a la compra-venta de todo tipo de objetos destinados a dar salida a productos de segunda mano que ya no necesita.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Esto puede ser un verdadero riesgo cuando nos referimos a productos de vital importancia, como pueden ser las sillas para bebés, pensadas para absorber toda la fuerza de un hipotético impacto y minimizar en la medida de lo posible un choque tanto frontal como trasero.

En este sentido, la OCU aconseja que bajo ningún concepto recurramos a sillas de bebés usadas previamente por desconocidos de los cuáles no no se sabe el uso que hayan podido hacer de ella o el daño que está ha podido sufrir. Uno de los graves riesgos de este tipo de objetos relacionados con la seguridad radica en que pueden tener ciertos defectos que a simple vista no sean apreciables pero que en situaciones extremas pueden ser decisivos.

Por ello aconsejan que salvo que se trate de una silla de un familiar o conocido, de la cual se pueda saber la vida que ha tenido, se abstengan de adquirirlas por medio de estas opciones.

Nueva normativa (R129) desde septiembre

En el caso de que ya la haya adquirido de segunda mano, el estado de la silla se puede comprobar de distintas formas. En primer lugar, habrá que mirar el estado de los cinturones y cerciorarse de que no estén desgastados, además de mirar que no tenga desperfectos por debajo ni en los laterales. Para ello es recomendable que se retire la funda para comprobarlo.

Otro aspecto a tener en cuenta durante este año, es el cambio de normativa respecto a las sillas, ya que desde septiembre de 2024 las sillas homologadas tendrán que ceñirse a la normativa ECE R129 o i-Size, comprobables en la etiqueta naranja que llevan todas las sillas.

Este nuevo reglamento R129 es mucho más exigente que el reglamento hasta ahora vigente, el R44. Para que la silla pueda ser homologada tendrá que resistir a un impacto frontal de 50 km/h y otro trasero de 30 km/h.