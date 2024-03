Las siete cremas solares que no cumplen el factor de protección de la etiqueta, según la OCU

Los dermatólogos llevan años avisando: es fundamental utilizar protector solar en el rostro todos los días del año y no reservarlo únicamente para las jornadas de playa o piscina. La tecnología ha avanzado y actualmente existen fórmulas para todo tipo de pieles y necesidades tanto de farmacia como de firmas de belleza.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha analizado quince protectores solares para el rostro factor 50 o 50+ en un "laboratorio independiente certificado" y los resultados han confirmado que no todas cumplen la el factor de protección indicado en el etiquetado.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Como recuerda la OCU, esto no quiere decir que sean inseguras ya que ninguna baja del SPF 30, pero "no protegen tanto como anuncian en la etiqueta y que no están cumpliendo lo establecido en la normativa".

En total, hay siete fotoprotectores que no cumplen con lo indicado en el etiquetado ya sea por el factor de protección solar (SPF) o por el factor de protección UVA. El SPF no está de acuerdo al etiquetado en los siguientes productos:

Piz Buin Hidro Infusion Sun Gel Cream Face SPF 50

Rituals Invisible Sun Protection Face Cream SPF 50+

Nivea Sun Facial Sensitive 50

Biotherm Waterlover Face Sunscreen SPF 50+

Lancaster Sun Sensitive Oil Free Milky Face Fluid SPF 50

Además, la crema Vichy Capital soleil crème onctueuse protectrice SPF 50+ no cumple ni con la protección SPF y ni con la protección UVA. Por último, el fotoprotector Isdin Fusion water Magic SPF 50 sí cumple con el factor de protección solar SPF pero no con la protección UVA.

Según la OCU, "todo apunta a que pudiera haber un problema en la formulación de estas cremas, y que en su elaboración se priorice que el producto ofrezca una experiencia de uso agradable y satisfactoria, más parecida a una crema facial clásica (absorción rápida, textura ligera, tacto seco...) "sacrificando" la protección frente la radiaciones, que ajustan en exceso y por eso resulten por debajo de la protección anunciada".

Del análisis, ocho cremas cumplen con el etiquetado y tres de ellas han salido especialmente bien paradas del la investigación. La Sun Crème Fondante Visage SPF 50 de Nuxe y Anthelios Uvmune 400 Crème Hydratante SPF50+ de La Roche Posay han recibido la mayor puntuación, seguidas de Photoderm Aquafluide 50+ de Bioderma.

Además, la OCU recomienda como 'compra maestra' por su relación calidad precio la Crème SPF50+ Acabado Invisible de Avène, cuyo precio ronda los 17 euros y puede adquirirse en farmacias.