Ni jamón ni lomo ibérico: un experto echa por tierra los embutidos y ensalza este producto lácteo

Que los ultraprocesados no son buenos ya lo sabíamos, pero quizás no tanto que en lugar de consumir carne procesada, es decir, embutidos, es recomendable ingerir buenas cantidades de queso, aunque sea graso. Es lo que recomienda Mikael Fogelhom, un profesor de Ciencias de la Nutrición en la Universidad de Helsinki, según recoge Is.

Según Fogelhom, el queso, aunque tiene grasa perjudicial, el que tenga partes de la leche como el calcio hace que sea bueno para la salud. Pasa lo mismo si lo comparas con la mantequilla. El primero aumenta mucho menos el colesterol malo.

Al final, lo que este profesor recomienda no es tanto llenarse a queso, sino tratar de reducir el consumo de carne, y no tanto sustituirla por productos lácteos sino también por pescado y verdura, aunque por ahora estamos lejos de conseguirlo.