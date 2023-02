Adriana, Chelo, Belén y Bárbara: cuatro mujeres y dos personalidades

"Me propusieron hacer la prueba. Al principio me asustó un poco pero luego pensé que podía ser divertido hacer la prueba. Hice el casting con Jaime Lorente y con el equipo y me eligieron". De esta forma tan sencilla y mundana llegó Bárbara Rey a la vida de Belén Cuesta, actriz que ha puesto rostro y corazón en Cristo y Rey (Atresplayer Premium) a la vida de la musa del destape en la España de los 80.

La serie de la plataforma de Atresmedia cuenta cómo fue la tormentosa relación entre Bárbara Rey y el domador Ángel Cristo, interpretado por Jaime Lorente, pero también explica cómo un país ansioso de libertad sale de una feroz dictadura.

Además de la vida junto al domador, la serie muestra cómo era la relación entonces de Bárbara Rey y Chelo García Cortés, cuando la periodista era una total desconocida para el gran público.

Jaime Lorente, Belén Cuesta con Sofia Cristo y Barbara Rey. GTRES

Tanto Belén Cuesta como Adriana Torrebejano reconocen que antes de meterse en harina con la serie no sabían demasiado de la vida de las dos mujeres que iban a interpretar, más allá de la conocida noche de amor entre ambas.

"Sabía bien poco. Los tenía ubicados como personajes del corazón, de la prensa rosa y es algo que no suelo consumir mucho. Me sonaba algo de que había estado con este domador, que había un circo, rumores de lo del rey pero honestamente sabía poco de ella", explica al teléfono Belén Cuesta. La intérprete reconoce que era eso precisamente lo que al principio la echó un poco para atrás a la hora de participar en el proyecto.

"La tenía ubicada en este mundo y no conocía mucho su historia real. Una vez que me cogieron y me contaron lo que se iba a contar en la serie, me explicaron quién era ella e indagué un poco en su vida me quedé fascinada", reconoce la ganadora del Goya por La trinchera infinita.

Por su parte, Torrebejano explica que ella era muy pequeña cuando todo ocurrió todo lo que se cuenta en la serie pero que gracias a los guiones y al proyecto ha descubierto cosas muy interesantes "no solo de Cristo y Rey, sino de Ángel y de María, algo más íntimo".

La Bárbara "más íntima"

Durante el proceso creativo, Belén Cuesta reconoce que ha descubierto a una desconocida Bárbara Rey "más íntima", a una Bárbara Rey que en privado era "muy opuesta" a lo que era ella en público. También ha descubierto cómo era la televisión de los 80 y los 90, época en la que se desarrolla la ficción de Daniel Écija: "De la tele de esa época, he aprendido mucho. De cosas más frívolas o superficiales hasta cómo se vivían los malos tratos, la custodia. Ha sido un aprendizaje muy amplio".

Torrebejano señala que ella ha conocido cómo eran en la intimidad, algo imposible de saber para el gran público "porque nos ha llegado todo de los medios": "Ver su vida de puertas para adentro de su casa es diferente y todo te sorprende porque conoces nada".

Sobre la relación de Chelo y Bárbara, Adriana Torrebejano reconoce que sabía muy poco "lo de la noche de amor y poco más". "No tenía idea de que eran tan amigas", explica Torrebejano, que añade que fue gracias a Chelo García Cortés como conoció en profundidad la relación entre ambas.

"Se abrió en canal para que pudiera interpretarla. Pude conocer la bonita amistad que tienen incluso actualmente y todo lo que han vivido de las cosas que se cuentan y no se cuentan en la serie", comenta Torrebejano, que apostilla que al final la serie va de Ángel Cristo y de Bárbara Rey y hay cosas de ellas dos que se han quedado en el tintero.

Belén Cuesta ensalza el papel de Chelo dentro de la ficción: "En la serie se muestra la relación de Ángel y Bárbara y la de Bárbara y Chelo como absoluta amiga de ella y se cuenta desde el minuto uno. El personaje de Chelo es fundamental en la vida de Bárbara, como amistad".

Una transformación bárbara

Meterse en la piel de Bárbara Rey y de Chelo García Cortés no ha sido sencillo y las dos actrices agradecen lo predispuestas que han estado ambas para que ellas pudieran brillar ante las cámaras.

Belén Cuesta explica que lo que más le interesaba de Bárbara, más allá de lo que si se contaba en la serie había pasado o no, era cómo ella era en la cercanía, en su intimidad, con sus amigos, algo que no está documentado por los medios, de ahí la importancia de que Bárbara estuviese a su lado para crear el personaje.

"Mi acercamiento y lo que le he podido preguntar a Bárbara ha ido más en ese sentido. Me ha ayudado que me hablara y verla en la cercanía. Es una mujer dulce, cariñosa, con un sentido del humor maravilloso", afirma entusiasmada Belén Cuesta.

Explica Cuesta que gracias a las imágenes de archivo que existen de Bárbara ha podido, por ejemplo, imitar su cadencia al hablar: "He dicho quiero intentar copiar esto de ella en este momento. Luego está toda la parte de Bárbara en la intimidad que no hay referencias y que ahí sí que ha habido que construir entre todos".

En cuanto al cambio físico, la actriz pone en valor al equipo de vestuario y maquillaje: "Es verdad que todo el tema físico ha habido un equipo maravilloso que lo ha puesto fácil, cómo verme en ella, la peluca, maquillaje, vestuario. Luego había que construir lo de dentro que con ayuda de los directores, mi coach, ha sido un trabajo muy interesante.

En el caso de Adriana Torrebejano había un extra de dificultad porque ella interpreta a una Chelo García Cortés que en ese momento no era conocida y de la que no hay ningún registro público: "Al final tenemos una idea de Chelo de Sálvame pero ella ha tenido una vida súper interesante y muy desconocida. Me costó mucho encontrar información de ella porque se sabe muy poco de la época que contamos en la serie. Chelo no era un personaje público, hasta el 93-94 no sabemos algo de ella. Siempre ha estado como en la sombra y justo es el periodo que se hace en la serie. Es lo más interesante porque nadie sabe nada de ella".

Comenta Torrebejano que Chelo le facilitó documentación de todo tipo para prepararse: vivencias, fotos, noticias. "He podido construir el personaje gracias a las conversaciones con ella. Se ha abierto en canal, me ha contado su historia, las relaciones que ha tenido, cómo es ella en su intimidad y a raíz de esas quedadas he ido construyendo el personaje. Viendo a chelo con sus seres queridos, tomándose un café. Viendo cómo es su rutina y su cotidianidad, así es como se construye un personaje. Y conociéndola a ella. Viendo su carácter, sus gestos, su forma de expresarse, su educación", afirma Torrebejano.

'Chelomerecen' todo

Tanto Bárbara Rey como Chelo García Cortés han mostrado en público su orgullo y satisfacción por cómo se ha desarrollado la serie. De hecho, Rey colaboró con los guiones de la serie que narra su vida.

En Cuerpos Especiales, la vedette se mostró encantada con el papel de Belén Cuesta: "Está genial. Los movimientos, los gestos… Esas cosas que yo hago. Se los ha aprendido de verdad".

Unos halagos que han tranquilizado un poco a Belén Cuesta: "Es un poco el vértigo que teníamos todos los que hemos hecho esta serie. El vértigo que te da lo que dice la gente pero el personaje al que estás haciendo también. Conmigo ha sido cariñosísima y nos ha mandado mensajes preciosos. En ese sentido me he quedado muy tranquila".

Sobre el papel de Torrebejano, Chelo García Cortés, está "entusiasmada" y "muy feliz", algo que "enorgullece" a la actriz: "Sus amigos más cercanos me han escrito para decirme que los capítulos que se han emitido han visto a la Chelo de los 80: luchadora, que es corazón, tierna. Que hayan visto esos perfiles, gestos de ella, de su personalidad tanto por dentro como por fuera, me enorgullece mucho. Solo su gente cercana sabe como es ella y si ellos han visto a Chelo estoy contenta".