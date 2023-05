Cuenta cómo era él el que hacía bullyng y triunfa con su reflexión: "Todo el mundo debería leerte"

A la hora de afrontar un caso de bullyng escolar hay algo en lo que los expertos coinciden: es necesario entender los motivos de quienes lo hacen y ofrecerles recursos sin justificar sus actos es clave para atajar el acoso. ¿Por qué? Porque pueden esconderse inseguridades, abusos y otras situaciones que niños o adolescentes no son capaces de afrontar. No es una justificación: es un escalón a estudiar y analizar a la hora de pelear porque estos casos disminuyan.

Y es justo eso lo que, con su testimonio en Twitter, ha querido hacer Txapu -pseudónimo como él mismo aclara en su perfil-, quien arranca su historia con un contundente: "Yo fui un abusón o bully. Desde los 12 años hasta los 15 tuve sometidos a otros niños, que creía más débiles que yo".

A lo largo de su testimonio explica cómo ser "abusón" era una especie de tradición familiar y cómo un acosador "no acosa sólo, tienes a tu pandilla que te ríe las gracias". Asegura que no busca "justificarse": sí explicar su caso. Revelador es cómo explica que, sin que fuese "una decisión consciente" se empezó "a portar bien, comencé a disfrutar ir al insti". Y ahí es dónde se dio cuenta del daño que estaba haciendo a otros: "Me contaron que al irme yo, se hizo la paz".

Por ello, en su opinión, es clave "extraer al bully". "Funciona para el acosado, le da un respiro. Funciona para romper la dinámica y dar ejemplo a los que aplauden al acosador".

Con más de 5.000 'me gusta', miles de retuits y de réplicas, el hilo ha llenado Twitter de mensajes que le piden que ofrezca charlas educativas para explicar su caso, le felicitan por el paso dado o simplemente le elogian por compartir una historia que puede ayudar a los demás.