Albert Pla: "Daría la amnistía hasta a los policías que vinieron a darnos de hostias"

Albert Pla está en boca de todos por su trabajo en La Mesías, la serie de Los Javis, y por Rumbagenarios, el espectáculo "bailongo" que recupera canciones de sus primeros discos, pero no pierde su espíritu combativo: "Daría la amnistía a los policías que vinieron a darnos de hostias", dice a EFE.

"No entiendo cómo alguien puede estar en contra de la amnistía, eso es antiético", señala. "Yo se la daría a todo el mundo: a los policías que vinieron a dar de hostias a mi pueblo, a los jueces que querían encarcelar a la mitad de los catalanes y a esos periodistas que me llamaban nazi, supremacista y nacionalista de mierda y decían que me podría morir por criminal", responde sobre la solución al conflicto generado por el referéndum independentista catalán.

Pla (Sabadell, 1966) recupera ahora las canciones de los discos No solo de rumba vive el hombre y Veintegenarios en Alburquerque para montar el espectáculo Rumbagenarios. Lo hace veinticinco años después de su publicación (o más bien veintiocho, ya que el segundo estuvo tres años en la nevera por la censura a la canción La dejo o no la dejo, sobre un hombre enamorado de una etarra).

De esta manera, el propio cantante reconoce que es la primera vez en mucho tiempo que su público podrá bailar: "Antes lo que veníamos haciendo era más teatral, con la gente sentada, y que pedía silencio a los de al lado porque no escuchaban. Ahora tengo ganas de que la gente se levante y se ponga a bailar, como una fiesta", cuenta, y por eso han querido recuperar las canciones "más rumberas".

Algunos nombres que acompañarán al catalán por esta gira que comienza este sábado en Bilbao, y que tendrá parada en Madrid (18 de enero), en Badalona (2 febrero), en Granada (2 marzo) o en Palma de Mallorca (18 mayo), entre otros, son la guitarra de Diego Cortés, así como los sonidos electrónicos de Judit Farrés o la participación en coros, palmas, baile y diversos quehaceres de las chicas de la Prenda Roja (Cristina López, Ana Brenes y Sara Sambola).

Orgulloso de ver a Stella Maris en el Primavera

Sin embargo, la música no es lo único que ha acompañado a Pla este año. El artista ha destacado especialmente por su papel en La Mesías, donde interpreta al Pepe, el padre de una familia cuyo fanatismo religioso se vuelve peligroso y perturbador, y por el que ha conseguido una nominación a los Premios Forqué a mejor interpretación masculina.

"La verdad es que no considero que haya hecho ni un buen trabajo ni un mal trabajo, simplemente me he dejado guiar por dos magníficos directores (Los Javis). No tenía que hacer mucho esfuerzo, simplemente prestaba atención a lo que me decían y lo repetía punto por punto, por lo que no ha habido margen de error. Les estoy muy agradecido a ellos y a todo el equipo", declara.

Sobre la nominación al Forqué y la posible nominación, este jueves, al Feroz, el cantante reconoce sentirse "agradecido". Sin embargo, lo que más ilusión le ha hecho ha sido la noticia de que el grupo de las Stella Maris -nacido de la serie- tocarán en el Primavera Sound 2024. "Son mis hijas estoy muy orgulloso de verlas ahí en este pedazo de festival", explica entre risas.

Pla además ha simultaneado el rodaje de El Hoyo II de Galder Gaztelu-Urrutia, la última película de Rodrigo Cortés Escape y la serie VINTAGE para Brutal Media y TV3 Producciones este año. Es por ello, que a la pregunta de que si tuviera que elegir música o interpretación afirma: "Me quedo con ambas. Rodaje entre diario, bolos en fin de semana".