Cayetana Guillén Cuervo revela que sufrió una agresión sexual a los seis años

La actriz, presentadora y presidenta de la Academia de las Artes Escénicas, Cayetana Guillén Cuervo, ha contado en el making off de su próximo proyecto que sufrió una agresión sexual a los seis años cerca de su casa. La presentadora de Atención obras lo ha relatado en el documental Mapa a Pandataria, que se estrena este jueves.

"Tuve una agresión sexual muy fuerte cuando tenía seis años", ha indicado la actriz, en unas declaraciones recogidas por EFE, que ha apostillado que tuvo lugar un sábado por la mañana en el que sus padres no se encontraban en su casa.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Eso era un campo, mis padres no me dejaban salir a ese campo; un sábado por la mañana que ellos estaban en casa, ocurrió esa violación con seis años", ha narrado la actriz en el documental que registra el proceso de creación de Pandataria.

"No había vuelto a hablar de esto nunca en la vida. Me acuerdo clarísimamente; de aquella edad, es de lo que mejor me acuerdo. Tengo el plano, no contraplano de él, del grupo y de lo que pasó", ha apostillado.

Guillén Cuervo ha confesado, además, que "nunca hablado de ello con nadie". El motivo, según ha contado la propia presentadora, radica en que no quería que fuera algo que estuviera presente en su vida ni que le marcara. "¡No quiero!", ha añadido.

Sin embargo, cuando comenzaron el proyecto de Pandataria le explicó al cocreador y coreógrafo de este proyecto, Chevi Muraday, ha asegurado que le dijo que "quizá era el momento".

"En mí había siempre algo, como ese secreto con el que convives", ha indicado. Y, aunque "no pensaba contarlo en el documental", Guillén Cuervo ha apuntado que, tras escuchar a sus compañeros pensó que debía contarlo.