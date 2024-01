El director de cine Carlos Vermut, acusado por tres mujeres de violencia sexual

Juan Barbosa / Europa Press via Getty Images

Tres mujeres han acusado de violencia sexual al director de cine Carlos Vermut (Manticora, Magical Girl, Quién te cantará). Se trata de una estudiante de cine, una empleada de una de sus producciones y una trabajadora del sector cultural, que han asegurado al diario El País que el dineasta se sirvió de su posición para someterlas a relaciones violentas que en ningún momento consintieron.

Los hechos transcurrieron supuestamente entre mayo de 2014 y febrero de 2022. El realizador responde: "He practicado sexo duro siempre de manera consentida".

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

El diario aporta unos relatos detallados por parte de las tres denunciantes. "La mujer describe que Vermut la inmovilizó, la estranguló y la forzó a tener sexo, recuerda mostrar una oposición no solo verbal, sino también física, y explica que trató de zafarse con patadas", dice expresamente. En el segundo de los relatos, "la aspirante a directora describe cómo el cineasta se lanzó sobre ella para besarla y tocarle los pechos sin su consentimiento y cómo él le arrancó el sujetador". Y en el tercero, "la mujer que trabajaba para él, y a quien había prometido, según su versión, un empleo mejor, describe un episodio en el que fue encerrada en su casa un día, después de recibir durante meses un 'trato denigrante, tanto verbal como físico', y un nivel de violencia que no consintió en las relaciones sexuales que mantuvieron".

Ante la pregunta de por qué no denunciaron las agresiones que ahora salen a la luz, las mujeres coinciden en no lo hicieron por miedo. Según El País, dos de ellas temían perder su empleo y la tercera, a no volver a conseguir uno. Por eso ahora también sus testimonios en prensa son anónimos: todas ellas trabajan en puestos relacionados con el cine y temen represalias.

Aunque no han acudido a la Policía, las tres mujeres citadas han hecho una declaración jurada y firmada en la que se ratifican en los hechos declarados. Igualmente, han entregado material que apuntala sus versiones, como correos electrónicos, fotografías o conversaciones de WhatsApp. Personas del entorno y trabajadores de la industria han cooperado en esta exposición de lo ocurrido, supuestamente.

Con el director se ha hablado para esta información hasta en tres ocasiones, cita el rotativo, y siempre rechaza las acusaciones y habla de consentimiento. Dice "no haber sido consciente de haber ejercido violencia sexual contra ninguna mujer". "He practicado sexo duro siempre de manera consentida, porque creo que es muy importante el consentimiento", sostiene. "Otra cosa es que la persona en su casa después se sintiera mal y a lo mejor en el momento tuviese miedo a decirlo. Eso yo no lo puedo saber", agrega.

"Me gustaría que saliera publicado que he tenido muchas relaciones de muchos tipos, siempre queriendo que la otra persona esté bien. Y creo que haber tenido una vida sexual promiscua y haber tenido sexo de muchos tipos puede llevarte a situaciones como estas", ha insistido en sus declaraciones.