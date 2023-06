Las claves del escándalo de presuntos abusos sexuales del vocalista de Rammstein

La gira por Alemania de la banda de heavy metal Rammstein está en el ojo del huracán, y no precisamente por el recital en sus conciertos sino por las acusaciones de abuso sexual hacia su cantante, Tinn Lindemann.

A pesar de que el líder del grupo ya ha sido objeto de acusaciones similares en el pasado, ha sido el testimonio de una joven irlandesa, Shelby Lynn, el que ha hecho que numerosas mujeres hayan compartido experiencias similares en los conciertos de la banda.

Hace unos días, Shelby aseguró haber sido drogada tras el concierto de Rammstein en Vilna (Lituania) tras ser invitada a una fiesta posterior al show con los integrantes del grupo y con otras chicas. Según recoge la agencia EFE, la joven explicó cómo Lindemann "montó en colera" después de que ella rechazara mantener relaciones con él y aseguró que después del incidente se empezó a sentir mal y a tener alucinaciones.

En su testimonio, Shelby también revela que al día siguiente se despertó totalmente confundida, sin recordar todo lo que había ocurrido en la noche anterior y con moratones por su cuerpo, por lo que está convencida de que en las bebidas que le ofrecieron había algún tipo de droga.

Ante el testimonio de Shelby, otras mujeres revelaron historias similares a diversos medios alemanas. La cadena pública ARD ha publicado las declaraciones de una mujer identificada como Cynthia A. que relata que en 2020, en el backstage, Lindemann mantuvo relaciones con ella "de forma bastante violenta" hasta hacerla sangrar. Ella cuenta que no opuso resistencia por el estatus del cantante.

La cadena también ha publicado el testimonio de otra joven de 21 años que asegura que se despertó en un hotel tras haberse quedado inconsciente después de un concierto y descubrió que Lindemann estaba abusando de ella. ARD ha recibido testimonios de decenas de mujeres que aseguran que fueron contactadas a través de redes sociales o en los propios conciertos de la banda para ser invitadas a, según indica EFE, "fiestas especiales". Además de su testimonio, varias mujeres adjuntaron conversaciones de servicios de mensajería como prueba.

Ante la oleada de denuncias, la influencer Kayla Shyx ha asegurado en un testimonio recogido por el periódico Bild, que la supuesta 'conseguidora' era un mujer rusa de 35 años llamada Alena Makeeva. Según algunas informaciones, habría sido apartada tras la cascada de testimonios.

Shyx ha relatado cómo ella y una de sus amigas fueron invitadas a una fiesta tras un concierto de Berlín. Después de aceptar, las jóvenes se dieron cuenta de que no estaban en la fiesta "oficial" donde según ella había famosos alemanas, sino que Makeeva las condujo a una habitación donde solamente había dos sofás de cuero y una nevera. Según otras de las chicas que estaban allí en ese momento, Lindemann ya había seleccionado a otras mujeres para tener relaciones antes del concierto y para sexo oral durante el descanso.

Till Lindemann, en una imagen de archivo. Getty Images

La banda defiende a Lindemann

El pasado fin de semana Rammstein publicó un breve comunicado en el que hacía referencia a las acusaciones, que previamente había declarado no conocer. En él, el grupo apela a sus fans y pide que se tenga en cuenta la presunción de inocencia.

"A nuestros fans les decimos: es importante para nosotros que os sintáis bien y seguros en nuestros espectáculos, delante y detrás del escenario", declaró la banda. "Condenamos cualquier tipo de agresión y os pedimos que no participéis en juicios públicos de ningún tipo contra aquellos que han realizado alegaciones. Tienen derecho a tener su versión de los hechos", añadió Rammstein.

Los fans revenden las entradas

Ante la sucesión de testimonios y acusaciones, muchos fans del grupo están intentando revender sus entradas vendiéndolas incluso a precios inferiores a los de la compra. En los últimos años no era posible adquirir entradas en vísperas de los conciertos de la popular banda alemana, pues éstas se agotaban ya con meses de antelación.

En redes sociales como Twitter, donde el nombre de Rammstein y el de su vocalista, Till Lindemann, son tendencia desde hace días, muchos usuarios expresaron su decepción ante las alegaciones de abusos contra el cantante, que han provocado un escándalo en Alemania.

"He decidido vender mis entradas para Berlín. Lo hago con pesar porque me encantaba su música, pero no apoyaré un sistema de sexismo y abusos", escribía un usuario.