Día del Orgullo Friki 2023: los 10 juegos que deberías probar al menos una vez

Este 25 de mayo se celebra el Día del Orgullo Friki en varios países del mundo, incluido España. Esta fecha coincide con el aniversario del estreno de la primera película de Star Wars en 1977, una de las sagas más emblemáticas de la cultura geek. Más allá del cine, los videojuegos son para muchos un arte y un mundo maravilloso que puede llegar a ser desde un pasatiempo a un trabajo. Esta industria permite experimentar todo tipo de historias y nos mete de lleno en diferentes mundos. Han evolucionado de la mano de tecnología, mejorando año tras año hasta crear diferentes títulos que se han vuelto historia de la industria. Pero lo que tienen de especial es que representa algo diferente para cada uno que lo juega. Por eso cada persona tiene un cariño especial a un juego diferente, y elegir cuál es tu juego favorito no siempre es tan sencillo.

Nunca es tarde para adentrarse en el mundo de los videojuegos. Pero para los que se preguntan qué juegos deberían probar, hay una lista de diferentes títulos que te maravillarán y harán que no quieras salir nunca de este mundo amplio donde todos tienen cabida. Hay algunas obras fundamentales que debería probar una vez, ajeno a sus gustos.

- Dark Souls

- Final Fantasy VII

- Metar Geal Solid

- The Last of Us

- The Legend of Zelda: Breath of The Wild

- Minecraft

- Portal 2

- GTA V

- Mass Effect 2

- The Witcher 3

Dark Souls

Dark Souls MuyComputer

Es el videojuego que llevó al estrellato a su creador, Hidetaka Miyazaki, que desarrolló toda la saga Dark Souls, Bloodborne, Sekiro: Shadows Die Twice… Esta entrega es un juego de acción en tercera persona en el mundo de Lordan en el que somos el elegido para realizar un peregrinaje para descubrir el destino de la raza humana no-muerta. Es uno de los juegos más complicados de toda la industria y dejará una sensación de superación en cada uno de los jefes finales.

Final Fantasy VII



Final Fantasy VII Remake Epic Games

Catalogado como uno de los mejores ‘juegos de rol’ de la historia en el que Cloud Strife, un mercenario, se une al grupo AVALANCHA para detener a la corporación Shinra, cuyo objetivo es el control mundial. Tiene más de 20 años pero es uno de los juegos más influyentes en la historia.

The Last Of Us



Una escena del videojuego 'The last of us'. PlayStation

Si lo que te gusta de un juego es su historia, no puedes dejar pasar la oportunidad de jugar The Last Of Us, de Naughty Dog, cuya historia es una de las mejores contadas en la historia de los videojuegos. Nos mete de lleno en las aventuras de Joel y Ellie a través de un brote de infectados. Personajes carismáticos, trama espectacular, sistema de sigilo y de tiroteo… Para completar la historia, la segunda parte no deja indiferente a nadie y cumple con las expectativas.

GTA V



GTA V Vidaextra

La quita entrega de Grand Theft Auto se convirtió en el juego más rentable de la historia de la industria. Una aventura de mundo abierto de Rockstar Games en el que tienes la oportunidad de encarar a tres protagonistas: Trevor, Michael y Franklin, en la ciudad de Los Santos. Cada personaje tiene una personalidad distinta y una habilidad única que nos ayudará en el progreso de la historia. Este juego lo tiene todo, tiroteos, vehículos, personajes, hasta un modo online que, aun habiendo salido hace diez años, no ha perdido la rentabilidad.

The Legend of Zelda: Breath of The Wild



The Legend of Zelda: Breath of The Wild Nintendo

La última aventura de Link antes de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom se convirtió tras su gran recibimiento en el mejor videojuego de la historia de la Nintendo Switch. Una cantidad inconmensurable de horas que proporciona el juego, con un gran mundo abierto por descubrir, en este caso Hyrule. Transmite las mismas sensaciones que el Zelda original, con un diseño artístico impresionante y unas físicas que lo convierten en un título único.

Minecraft



Minecraft

Markus Persson y el equipo de Mojang creó uno de los mejores juegos de la historia que combina el mundo abierto con aventuras. Tiene tanto modo individual como multijugador donde puedes obtener multitud de recursos para ir construyendo diferentes estructuras. Está disponible en la mayoría de plataformas gracias a su éxito.

Mass Efect 2



Mass Efect 2 Vandal

Esta entrega mejora con reces la anterior, con nuevas mecánicas de combate como la regeneración automática de la vida de Shepard, un comandante que vuelve de la muerte que tendrá que lugar contra los Segadores para evitar que extingan a la humanidad. Es un juego que se ha de probar por lo menos una vez, en la que las decisiones que se tomen afectan al desarrollo de la historia.

The Witcher 3: Wild Hunt



The Witcher 3

Uno de los mejores juegos de mundo abierto que se puede probar. Desarrollado por CD Projeckt Red, nos adentra en la historia del brujo Geralt de Rivia, que debe enfrentar a la Cacería Salvaje que persigue a Ciri, su pupila. Tiene peligros como la cacerías de monstruos y grandes misiones secundarias, pero sobre todo bien escritas.